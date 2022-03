Clarindo Silva lança a 6ª edição do livro ‘Memórias da Cantina da Lua’ no Sebo Galáxias

Foto: divulgação

O escritor Clarindo Silva, fará o lançamento da 6ª edição do livro Memórias da Cantina da Lua, no dia 15 de março às 17h, no Cinema Glauber Rocha, localizado na Praça Castro Alves. O evento acontecerá às vésperas do aniversário de 80 anos do autor.

A obra retrata momentos que marcaram a Cantina da Lua ao longo de mais de cinco décadas. Em algumas passagens, o livro se torna registro autobiográfico do autor.

Partes da narrativa contam a trajetória de Clarindo partindo de Conceição do Almeida, no Recôncavo Baiano, em direção ao cais do porto do antigo Mercado Modelo.

Leia mais sobre Literatura no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias