Clarindo Silva lança livro ‘Conversa de Buzú’

Clarindo Silva lança, nesta terça-feira (29), das 18h às 21h, na Livraria Escariz, no Piso L2 Central, no Shopping Barra, em Salvador, o sucesso editorial “Conversa de Buzú”, livro que reúne conversas e situações muitas vezes escabrosas, registradas pelo jornalista, escritor e poeta Clarindo Silva a partir do eu ouviu transitando de ônibus em Salvador.