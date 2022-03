Claudia Leitte reúne momentos marcantes da carreira em clipe nostálgico para ‘De Passagem’

A canção ‘De Passagem’, primeiro single do projeto que comemora os 20 anos de carreira de Claudia Leitte, ganhou um clipe carregado de boas lembranças para a artista, que está em um momento de festa.

Lançado na quarta-feira (9), a produção, que tem roteiro e direção de Claudia Leitte e parceria com Alyson Cavalcante, traz registros de arquivo da cantora em carnavais, shows, gravações, bastidores de trabalhos, e momentos importantes da carreira como a apresentação na Copa do Mundo e no Grammy.