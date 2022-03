Claudia Raia revela que jogou coruja contra homem que a assediou; entenda

Claudia Raia revelou um caso de assédio que passou quando tinha 13 anos. A atriz, que estava nos Estados Unidos, jogou uma coruja em um homem que tentou agarrá-la.

“Eu com 13 anos de idade fui morar em Nova York, e era no Harlem, em 1979, sozinha, porque ganhei uma bolsa de estudos. Mas, assim, teve assédio na casa da pessoa que estava me hospedando, tive que sair sozinha com uma mala arrastando pelo Harlem, porque eu joguei uma coruja na cabeça dele, e ele desmaiou, porque na hora que ele veio me agarrar, eu me defendi, e foi assim que eu aprendi a me defender”, disse em entrevista ao podcast “PodDelas”.

A atriz ainda disse que passou por todo “esse machismo, essa objetificação da mulher, para poder estar aqui hoje falando sobe isso, sobre uma mulher muito melhor colocada, sabendo mais o que ela quer, se libertando de amarras, se libertando da vida que ela não quer mais ter”, finalizou.

Veja mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias