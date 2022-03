Climão? Jade Picon choca web com ‘queridômetro’ e eliminados respondem; confira

Jade Picon chocou o público do “BBB 22” com seu “queridômetro do eliminado” na tarde desta quarta-feira (9). A ex-sister distribuiu emojis para quem está no jogo e quem já deixou e surpreendeu ao colocar uma “carinha feliz” para Arthur Aguiar e “coração partido” para Bárbara e Laís.

Nos comentários da publicação, Bárbara deixou um outro emoji dando a entender que estava ciente do recado. Rodrigo Mussi, que também recebeu uma “carinha feliz”, se mostrou surpreso com a atitude.

Internautas também comentaram sobre a publicação do “BBB”. “Chocada com esse queridômetro”, pontuou uma seguidora. “Sabe de nada, inocente”, brincou outro usuário. “Para tentar amenizar a vergonha”, alfinetou outra conta.

Confira:

