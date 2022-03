CloudWalk anuncia a abertura de mais de 200 vagas

A CloudWalk, rede de tecnologia de pagamentos, anunciou a abertura de mais de 200 vagas para profissionais que desejam integrar sua equipe no regime de trabalho remoto. As contratações vão de encontro com o momento da companhia, que recebeu em 2021 um aporte de US$ 150 milhões (R$ 824 milhões) em rodada série C (voltada a acelerar operações). Desde 2013, a fintech desenvolve tecnologias de pagamento com recursos de inteligência artificial, computação em nuvem e blockchain.

Do total ofertado, aproximadamente 100 postos de trabalho são destinados à área de engenharia de suporte ao cliente, mas outras equipes como design, vendas, financeiro e operações também estão com cargos disponíveis.

Há chances para Jr. Risk Analyst, Logistics Operations Analyst, Jr Financial Analyst, Risk Analyst, Financial Analyst Intern, Content and Community Coordinator, Project Manager, Backoffice Analyst, Projects Analyst, Inside Sales Analyst, Regulatory Analyst, Media Analyst, Customer Support Engineer, Talent Acquisition Analyst, Tech Recruiter, Monitoring Analyst, Designer – Campaign Squad, Software Engineer, Risk Team, Software Engineer (settlement), Global Tech Recruiter, Application Security Engineer, Red Team Security Engineer, Site Reliability Engineer, Technical lead (accounting), Technical lead (conciliation) e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas há oportunidades para pessoas com ou sem experiência. Ainda, como uma empresa com atuação global, grande parte das vagas exige conhecimento em inglês e soft skills, como boa capacidade analítica, foco em resolução de problemas, aprendizado rápido, organização, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página da empresa no LinkedIn para conferir a lista completa de vagas e cadastrar o currículo na posição desejada. No endereço também é possível conhecer um pouco mais sobre a companhia e sua atuação.