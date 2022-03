CNH, carteira de trabalho, CPF e mais: veja como ter acesso a documentos digitais

O dia a dia do cidadão ficou mais fácil com o acesso a documentos digitais. Com o avanço da tecnologia, é possível ter os documentos mais essenciais através de aplicativos no celular, tanto para Android e iPhone (iOS). Isso traz mais praticidade aos usuários, que podem agora dispensar a versão impressa.

Para ter acesso aos documentos digitais, é preciso fazer um preenchimento de dados pessoais, além do envio de fotos do documento físico. Confira cinco documentos digitais para você ter no celular e aprenda a usá-los:



Foto: Divulgação A Carteira de Trabalho Digital pode ser emitida pelo aplicativo CTPS digital. Na versão digital, todas as informações presentes na versão impressa estão disponíveis, como os registros trabalhistas, contratos de trabalho e número do PIS/PASEP.

Para ter acesso a carteira digital, basta se cadastrar no site do governo pela própria plataforma e tocar nos ícones disponíveis na parte de baixo da tela.

Desde 2019, a contratação da maior parte dos trabalhadores não precisa ser registrada em meio físico. Ou seja, a CTPS digital tem o mesmo valor da versão impressa, na qual é possível acompanhar o contrato de trabalho e visualizar informações da vida laboral.



Foto: Divulgação O e-Título é um aplicativo móvel para obtenção da via digital do título de eleitor. É uma forma rápida e fácil de ter acesso às informações do eleitor cadastradas na Justiça Eleitoral. O documento digital apresenta dados como: zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais.

O aplicativo permite emitir a certidão de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, além de informar os locais de votação, dados do eleitor e número de inscrição.

Para entrar no aplicativo, o usuário deve responder a algumas perguntas pessoais e informar dados como CPF e nome da mãe. O documento substitui a versão física e, por esse motivo, pode ser apresentado em votações eleitorais.

Foto: Divulgação Através do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito é possível ter acesso a versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e do Certificado Nacional de Habilitação (CNH). Para baixar a carteira de habilitação e o licenciamento, basta tocar nos ícones que representam cada documento na tela inicial do app – “Habilitação” para CNH e “Veículos” para o CRVL.

As versões digitais possuem o mesmo valor legal das respectivas versões impressas. Ao parar em uma blitz, por exemplo, o motorista pode entrar no app e mostrar os documentos, caso não esteja com a versão física em mãos.

Foto: Divulgação O CPF está disponível no aplicativo da Receita Federal, o CPF digital. A plataforma exibe uma cópia do documento e ainda conta com um canal de comunicação entre governo e cidadão.

Para emitir o documento virtual, é preciso validar a biometria digital e fazer uma prova de vida, em que o usuário deve seguir as orientações da tela para o sensor confirmar a identidade.

No entanto, o aplicativo só pode ser usado por quem tem CNH, pois ele utiliza biometria digital para autenticar o cadastro. O CPF digital tem validade legal e serve como um documento de identificação.

Foto: Divulgação O Conect SUS serve para mostrar o cartão de vacinação do cidadão, exibindo também o número do documento. Nela, é é possível acompanhar o histórico de saúde do paciente, ver resultado de exames de COVID interligados à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e ainda consultas agendadas.

É através do aplicativo que é possível emitir o ertificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Após o registro das duas doses feito pelo município na RNDS, o usuário consegue emitir o certificado em PDF. No entanto, antes de tudo, é preciso logar na plataforma usando o login do Gov.br.