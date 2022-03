COB indica 9 jovens atletas talentosas para receber bolsa do COI

Foto: Divulgação/COB

O Dia Internacional da Mulher começou muito bem para nove jovens atletas indicadas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para a bolsa do Programa Solidariedade Olímpica, do Comitê Olímpico Internacional (COI). Se aprovadas – os nomes ainda precisam ser ratificados por entidades nacionais e internacionais – as atletas terão direito a auxílio de US$ 6 mil (aproximadamente R$ 30 mil) por ano, durante o ciclo olímpico para os Jogos de Paris 2024. Pela primeira vez o COB selecionou apenas atletas mulheres para o programa do COI.

Entre elas está Ana Luiza Caetano, também conhecida como Lulu, de 19 anos. Moradora de Maricá (RJ), a atleta do tiro com arco faturou medalha de bronze ano passado, nos Jogos Pan-americanos Júnior Cali (Colômbia).

“Essa bolsa vai me abrir várias portas. Terei a chance de aproveitar meu último ano de base, ganhar muita experiência e entrar na categoria adulto com mais bagagem. É também um reconhecimento do meu esforço, do meu trabalho e de todas as minhas conquistas até aqui. Além de um incentivo absurdo para o ciclo de Paris 2024, porque vejo que o meu trabalho está sendo visto por mais gente”, afirmou Lulu em depoimento ao COB.

A bolsa oferecida pelo programa do COI prevê pagamentos quadrimestrais no valor de US$ 2 mil (o equivalente a R$ 10 mil), totalizando US$ 6 mil (30 mil) por temporada. Os nomes das nove indicadas pelo COB ainda precisam passar por aprovação de Confederações Brasileiras Olímpicas, Federações Internacionais de cada modalidade e próprio COI.

“Esta é a primeira vez que o COB indica exclusivamente atletas mulheres para o Solidariedade Olímpica. Todas elas atuam em provas individuais e possuem um histórico de bons resultados nas categorias de base e no adulto. Acreditamos que, com este apoio, elas poderão desenvolver ainda mais seu potencial esportivo”, disse Jorge Bichar, diretor de Esportes do COB.

Atletas selecionadas e suas principais conquistas

ANA LUIZA CAETANO (tiro com arco) – 19 anos

Bronze nos Jogos Pan-americanos Júnior Cali 2021 (dupla feminina)

9° lugar no Mundial Juvenil (2019)

Participação nos Jogos Pan-americanos Lima 2019

BÁRBARA DOMINGOS (ginástica rítmica) – 22 anos

Prata nos Jogos Pan-americanos Lima 2019 (fita)

17° lugar no Mundial 2021 (individual geral) – melhor colocação de uma brasileira na história

Campeã pan-americana Rio 2021 (bola)

BEATRIZ SOUZA (judô – acima de 78kg) – 23 anos

3° lugar no Mundial (2021)

Campeã do Grand Slam de Abu Dhabi (2021)

Bronze nos Jogos Pan-americanos Lima 2019

CHAYENNE DA SILVA (atletismo – 400m com barreiras) – 22 anos

Participação nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020

Bronze no sul-americano (2021)

GABRIELA MAZETTO (skate street) – 24 anos

6° lugar no Mundial (2019)

Campeã do STU Open – etapa de São Paulo (2019)

3° lugar do STU Open – etapa de Criciúma (2022)

GIOVANNA PRADA (vela – IQ Foil) – 20 anos

Prata nos Jogos Pan-americanos Júnior Cali 2021

Participação nos Jogos Olímpicos da Juventude Buenos Aires 2018

GIULIA TAKAHASHI (tênis de mesa) – 16 anos

2 ouros nos Jogos Pan-americanos Júnior Cali 2021 (dupla feminina + equipe)

Reserva nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020

Bronze no Mundial Cadete (2018 e 2019)

LAURA AMARO (levantamento de pesos – 76kg) – 21 anos

Prata no Mundial 2021 (arranco)

4° lugar no Mundial 2021 (arremesso + geral)

Vice-campeã pan-americana 2021 (arranco)

STEPHANIE BALDUCCINI (natação) – 17 anos

7 ouros nos Jogos Pan-americanos Júnior Cali 2021

Participação nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020

8 ouros no Campeonato Sul-americano juvenil (2021)

