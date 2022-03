Coca-Cola Femsa oferece novas vagas de emprego

A Coca-Cola Femsa Brasil, engarrafadora de produtos Coca-Cola, oferece novas vagas de emprego em Minas Gerais. As chances são para as unidades da empresa localizadas nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Itabirito, Juiz de Fora e Três Corações.

A boa notícia é que há oportunidades para profissionais com ensino médio, técnico ou formação superior, com ou sem experiência. Além disso, grande parte das vagas oferecidas também estão disponíveis para pessoas com deficiência, ampliando, assim, o acesso ao mercado de trabalho.

Dentre as oportunidades disponíveis em Belo Horizonte estão os cargos de ajudante de entregas, motorista entregador, conferente, estoquista, ajudante operacional e supervisor de distribuição. Em Itabirito, por sua vez, as vagas são para operador, operador de empilhadeira, técnico de manutenção elétrica/automação, analista de administração e finanças, supervisor de operações e analista de Recursos Humanos Jr..

Na cidade de Betim, a empresa busca profissionais interessados nas posições de supervisor de distribuição, auxiliar de entregas, motorista entregador, ajudante operacional dos sexos feminino e masculino e vendedor(a). Em Juiz de Fora, as chances também tem como foco a área comercial, com oportunidades para promotor.

Os interessados nas vagas oferecidas na cidade de Três Corações podem se cadastrar no banco de talentos para a função de ajudante operacional.

A Coca-Cola Femsa oferece salário compatível com o mercado e um pacote completo de benefícios, que inclui plano de saúde, assistência odontológica, programa de remuneração variável, seguro de vida, vale alimentação e vale refeição ou refeitório na empresa (a depender do cargo).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se cadastrar no site https://trabalheconosco.vagas.com.br/femsa, onde está disponível a lista completa de oportunidades abertas – bem como seus requisitos e escopo de atuação.