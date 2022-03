Codecon inicia programação especial pelo Dia do Consumidor nesta segunda (14)

Foto: Divulgação A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), realiza a Semana do Consumidor com uma série de atividades gratuitas para o público, a partir desta segunda-feira (14).

A ação é realizada em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL Salvador) e faz parte das celebrações pelo Dia do Consumidor, a ser celebrado nesta terça-feira (15).

Até sexta-feira (18), das 9h às 17h, as atividades acontecem na praça de eventos do 1º piso do Shopping Center Lapa. Já entre os dias 21 e 25 de março, os serviços serão oferecidos das 9h às 17h, no 1º piso do Shopping da Bahia, na praça Jorge Amado.

Na ocasião, os consumidores poderão consultar dívidas no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), receber orientações sobre o programa Alerta Cidadão e sobre as relações de consumo, além de serem encaminhados para os demais serviços da Codecon.

Em paralelo a essas atividades, também será divulgada a publicação do Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CRF), referente ao ano de 2021. Já a Live do Consumidor, com temas atuais dos direitos dos consumidores, acontecerá no próximo dia 16, às 19h, na página da Codecon no Instagram (@codecon_salvador).

“Celebramos o Dia Internacional do Consumidor levando informações e prestações de serviço até o cidadão, nas ruas, nas redes sociais e também na Central Municipal de Atendimento ao Consumidor, na Rua Chile, que seguirá funcionando normalmente durante a intensificação das ações externas”, declarou o diretor-geral do órgão, Humberto Viana.

O gestor também ressaltou a parceria com a CDL Salvador e os shoppings para a realização do evento. “As parcerias beneficiam diretamente os fornecedores e os consumidores, pois levamos serviços que informam, orientam e resolvem questões entre as partes. Os dois lados ganham. Os resultados são sempre positivos”, disse.

Atendimento – Os cidadãos que precisarem dos serviços da Codecon podem se dirigir à Central Municipal de Atendimento ao Consumidor, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Chile, 3, Centro. Para mais orientações, o cidadão pode ligar para o número (71) 3202-6270, ou acessar a página do órgão no site www.codecon.salvador.ba.gov.br, no Instagram (@codecon_salvador) ou Facebook (CodeconSalvador).