Colunista revela ter recebido proposta de R$ 50 mil para criticar Arthur Aguiar

O colunista Renato Ronner denunciou um esquema em que foram propostos R$ 50 mil em troca de publicações que criticassem as atitudes de Arthur Aguiar. O influenciador ainda não revelou nomes. As informações são de Leo Dias, colunista do ‘Metrópoles’.

Ronner contou ao jornalista que a proposta chegou por um e-mail desconhecido, enviado por um grupo que diz fazer parte de uma “equipe de marketing digital que atua no mercado há alguns anos”. Em troca do dinheiro, o colunista deveria distorcer trechos do ator no BBB 22 e relembrar as traições no relacionamento com Maira Cardi.

Maira e Ronner acionaram os advogados. Ele acredita que não se trata de uma campanha de outro ex-BBB. “Nunca posso descartar a possibilidade de ser a indústria digital, para mim eles são as pessoas mais perigosas e que possuem um enorme poder aquisitivo e o principal: o monopólio de todas as redes sociais. Altamente perigosos para manipular opiniões boas ou ruins sobre pessoas. Então, sim, são os primeiros que aparecem na minha cabeça. Não acredito que seja campanha interna de nenhum outro ex-BBB, pois é algo que envolve milhões”, falou.

Ele afirma que a situação não se relaciona com Banca Digital, que atualmente detalha bem todo tipo de conteúdo pago com publicidade.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias