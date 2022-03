Com 3 ingredientes: aprenda a fazer espaguete ao pesto em 20 minutos

A receita é do site Panelinha e serve uma porção. Confira e bom apetite!

1. Leve uma panela média com cerca de 2 litros de água ao fogo alto. Quando ferver misture 2 colheres (chá) de sal e cozinhe o macarrão pelo tempo indicado na embalagem ou até ficar al dente.

2. Assim que o macarrão estiver cozido, reserve ½ xícara (chá) da água do cozimento, escorra o espaguete e transfira para uma tigela. Junte o molho pesto ao macarrão e misture delicadamente. Vá regando aos poucos com a água reservada para deixar o molho mais fluido. Sirva a seguir com farofinha de pão a gosto.