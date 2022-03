Com Arthur Aguiar no ‘BBB’, Maíra Cardi revela que não faz depilação: ‘Terreno abandonado’

Maíra Cardi abriu o jogo com os seguidores no último domingo (6) e revelou que não faz depilação íntima desde a entrada de Arthur Aguiar no “BBB 22”.

“Devo me preocupar com a minha depilação ou sigo interditada? Porque, obviamente, quando o Arthur foi pro ‘BBB’ as ‘coisas’ estão interditadas por aqui”, iniciou a coach.

“Tá assim, digamos que… um terreno abandonado. E eu pretendia ficar assim mais um tempo. Largado, abandonado… Tá tudo bem, servindo pra fazer xixi quando precisa”, completou.

A influenciadora ainda questionou os seguidores sobre os próximos passos. “Devo me preocupar com a minha depilação ou posso seguir no meu ritmo mais… até o final do programa?”, finalizou.

