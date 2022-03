Com dívida de R$ 24 milhões, Osid pede ajuda para seguir com atendimento hospitalar

As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) estão com uma dívida de 24 milhões, valor que ainda pode crescer em R$ 20 milhões até o final de 2022, resultando em um déficit acumulado da ordem de R$ 44 milhões.

Diante do cenário, profissionais, voluntários, pacientes, moradores, religiosos e demais amigos da instituição promoveram um abraço simbólico nesta quarta-feira (4) na sede das Obras, na Avenida Dendezeiros do Bonfim, em Salvador.

A iniciativa tem como objetivo alertar para a ameaça na continuidade dos atendimentos prestados a milhares de pessoas que diariamente buscam acolhida na entidade, em especial, os mais necessitados. A OSID é um dos maiores dos maiores complexos de saúde do país com atendimento 100% gratuito.

Para ajudar a manter vivo o legado de amor e serviço de Irmã Dulce, é possível doar qualquer quantia através do PIX deuslhepague@irmadulce.org.br; ou efetuar uma doação a partir do site www.irmadulce.org.br/doeagora. Mais informações sobre como ajudar a OSID podem ser obtidas também através da Central de Relacionamento com o Doador, no telefone (71) 3316-8899.

