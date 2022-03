Com liderança de Arthur, Lais acredita será a próxima eliminada do BBB 22

Lais não escondeu o incômodo com a vitória de Arthur Aguiar na prova de liderança desta quinta-feira (17). A médica acredita que tem grandes chances de ser indicada pelo ator e teme ser a próxima eliminada do BBB 22.

“Estou com pé lá fora. Sou eu, só ele quiser surpreender o público”, declarou a goiana. Já Natália afirmou que pode ser uma opção dele, mas a médica continuou pouco animada.

Lais não foi a única que não aprovou a liderança da semana. Eliezer também afirmou que “não aguenta mais” ter as mesmas pessoas no vip e que pretende ganhar o anjo para colocar um dos meninos do Quarto Grunge na Xepa.

