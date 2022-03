Com show repleto de sucessos Marisa Monte traz a turnê ‘Portas’ para Salvador

Após 10 anos da sua última turnê solo, Marisa Monte voltou a ser a única estrela no palco, acompanhada por uma banda notável. Em um show de duas horas, que marcou a estreia da turnê “Portas”, a cantora reafirmou porque é uma das vozes mais aclamadas na MPB.

Na apresentação, que reuniu três mil fãs que lotaram a casa paulista Espaço das Américas na sexta-feira (4), ela mostrou ao público boa parte do álbum “Portas”, lançado no ano passado e produzido sob as exigências protocolares da pandemia. Das 32 canções apresentadas, 11 estão no álbum.

A música “Pelo tempo que durar”, abriu o show que marcou o reencontro da diva com o público. O repertório também contou com os clássicos sucessos dos Trabalhistas que agitou os fãs mais animados a dançarem nos espaços entre as mesas do evento.

Com direção e concepção visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze, no palco Marisa é acompanhada por Dadi (baixo, teclado e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e voz), Chico Brown (teclado, guitarra, baixo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações e arranjos de metais), Eduardo Santanna (trompete e flugelhorn) e Lessa (flauta e sax).

A turnê Portas de Marisa Monte chega a Salvador. Os ingressos para a tão esperada apresentação estão à venda pela Sympla (sympla.com.br) e bilheteria do teatro. Além das canções do novo álbum, o repertório do show destaca os momentos importantes da carreira de mais de três décadas da cantora e compositora.

Agenda

Turnê Portas de Marisa Monte

Apresentação dias 6 e 7 de maio

Endereço: Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande, CEP 40080-121 – Salvador – Bahia

Vendas Sympla e bilheteria do teatro a partir de quarta dia 5/01 a partir das 12h

Plateia R$240,00 inteira R$120 meia