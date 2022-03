Com sintomas de Parkinson, estudante faz ‘vaquinha’ para fazer tratamento nos EUA

Um estudante precisou interrompeu a faculdade de odontologia, em Feira de Santana, cidade a 100km de Salvador, após perceber sintomas do Parkinsionismo, provocado pela doença de Parkinson. Agora, a jovem Brisa Silva, de 28 anos, busca um tratamento nos Estados Unidos.

Entre os sintomas apresentados pela estudante foram dificuldade para urinar, lentidão dos movimentos e falta de firmeza para realizar tarefas simples, como fechar a porta do carro.

“Dentre as várias doenças que podem causar com esse sintoma do Parkinsionismo, a doença de Parkinson é mais comum, entretanto nós temos várias outras menos frequentes que o Parkinson. O uso de alguns medicamentos que são utilizados para tratar vertigem, doenças psiquiátricas, podem causar sintomas semelhantes”, explicou a neurologista Juliana Nunes ao g1 Bahia.