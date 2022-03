Comau do Brasil abre NOVOS empregos; veja localidades

A Comau do Brasil, empresa de automação industrial, abre novos empregos. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação dentro da companhia, exigindo diferentes perfis profissionais. Veja localidades e vagas disponíveis!

Comau do Brasil anuncia oportunidades no país

A Comau do Brasil, líder mundial no segmento de automação industrial, oferece aos seus consumidores soluções de engenharia através de desenvolvimento e pesquisa dinâmica. A companhia atende os setores automotivos, energia renovável, ferroviário, indústria geral e indústria pesada.

Acompanhe as vagas e localidades disponíveis para inscrição:

Especialista em Tecnologia Industrial (Paraná) : vivência na função, bons conhecimentos em Alley Bradley, Sistemas Rockwell, Siemens S7 1200 e experiência em Siemens S5;

: vivência na função, bons conhecimentos em Alley Bradley, Sistemas Rockwell, Siemens S7 1200 e experiência em Siemens S5; Programa de Estágio (Minas Gerais) : inglês intermediário, graduação em andamento com formação prevista até dezembro de 2023, ter impedimentos de atuar no mínimo por 18 meses na função e ter fácil acesso a unidade da cidade de Betim/MG;

: inglês intermediário, graduação em andamento com formação prevista até dezembro de 2023, ter impedimentos de atuar no mínimo por 18 meses na função e ter fácil acesso a unidade da cidade de Betim/MG; Eletricista de Manutenção (Curitiba) : conhecimentos em Manutenção de equipamentos, pontes rolantes e análise de falhas de equipamentos;

: conhecimentos em Manutenção de equipamentos, pontes rolantes e análise de falhas de equipamentos; Mecânico de Manutenção (Curitiba): ensino médio concluído, experiência na função, treinamento Nr33 e NR35.

Todos os selecionados contam com remuneração compatível e vantagens que poderão incluir, plano médico, auxílio creche, auxílio academia, vale alimentação, plano odontológico, auxílio combustível, vale refeição e seguro de vida.

Como se inscrever

Para ocupar uma das funções na empresa Comau do Brasil, os profissionais devem atender todas as exigências e residir nas proximidades das unidades disponíveis. As inscrições poderão ser feitas através da página de candidatura.

