Com o dinheiro esquecido no banco, muitas pessoas tem se deparado com a necessidade de a abrir e tem se perguntado como abrir uma conta gov.br; além de ser usada para isso, a conta da direito a acesso aos valores do fgts, carteira digital, acesso ao serviço SUS, entre outras possibilidades possíveis.

Há a possibilidade ainda de conseguir, pelo login, acesso ao Certificado de Habilitação Técnica (CHT), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) – isso para profissionais da área, como pilotos, mecânicos, comissários, entre outros.

Mesmo assim, muitas pessoas ainda não estão cadastradas e nem sabem como abrir uma conta gov.br. Por isso, preparamos este artigo explicando passo a passo.

Como abrir uma conta gov.br

O primeiro passo para entender como abrir uma conta gov.br é baixar os aplicativos o celular ou acessar o site, conforme abaixo:

Criando acesso:

Depois disso insira o seu CPF e clique em continuar;

Escolha um banco ou selecione “Tentar de outra forma”;

Preencha os dados indicados, como nome da mãe e data de nascimento e selecione “confirmar”;

Veja os dados e confirme se estiverem corretos;

Depois disso você vai receber um código, por e-mail ou SMS. Digite o código para seguir com a criação da conta gov.br

Crie uma senha conforme solicitado;

Lembre-se de evitar senhas fáceis demais, já que seus dados pessoais podem ser expostos;

Pronto conta gov.br criada – basta