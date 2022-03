As plantas são excelentes ornamentações e costumam ser usadas para decoração em geral. O plantio da maioria delas é fácil, os cuidados são simples e não demandam muito tempo. Mas, para que elas possam crescer nutridas, com saúde e com um excelente desenvolvimento, você precisará adubá-las! Se você tem uma horta em casa e não sabe como fazer isso, é por esse motivo que estamos aqui. Hoje, vamos lhe dar dicas incríveis para que você saiba como adubar sua horta em casa.

Veja quais tipos de adubos caseiros você pode fazer

Os adubos caseiros são variados e excelentes fontes de nutrientes para a sua horta! Como eles são naturais, basta colocá-los na sua horta que o sucesso dela vai acontecer. Sua horta receberá os nutrientes necessários e explodirá de crescimento.

Caso não saiba, você não só pode como deve fazer a adubação com ingredientes como: borra de café, cascas de ovos, cascas de legumes, entre outros.

Para que você saiba como fazer seu próprio adubo para a sua horta, selecionamos alguns passos para você aprender e seguir.

Saiba o passo a passo de como adubar sua horta em casa

Para deixar sua hortinha ainda mais viva, siga os passos abaixo, escolha um adubo e, de tempos em tempos, nutra a sua horta. Veja as melhores formas de como adubar sua horta em casa sem nenhuma dificuldade.

Adubo com cascas de legumes ou frutas

Com cascas de alimentos e de legumes você pode fazer sua própria composteira para adubar sua horta. Basta juntar cascas de frutas e legumes que você não vai utilizar. Vá juntando por 15 dias e você terá seu adubo caseiro para colocar na sua horta a cada 2 semanas.

Adubo com casca de ovos

Para esse tipo de adubo você precisará armazenar as cascas vazias de ovos que, de preferência, já estão limpas. Triture as cascas higienizadas em um mixer ou no próprio liquidificador.

Essa mistura para adubo é muito rica em cálcio e você consegue adubar as suas plantas usando duas colheres a cada 15 cm de distância.

O resultado é incrível! Além disso, a casca de ovos já é velha conhecida daqueles que adoram a jardinagem. Sendo assim, não deixe de usar em suas plantas da hortinha.

Adubo com borra de café

A borra de café não precisa ser jogada fora! Ela é um produto natural que serve desde receitinhas de esfoliantes caseiros, por sua ação antioxidante, até adubo para as plantas. Isso acontece porque a borra de café é riquíssima em nitrogênio e carbono e, acredite se quiser, esses dois ingredientes fazem a sua planta disparar no crescimento.

Para fazer esse adubo é muito simples. Basta você coar o seu café diário normalmente e, depois, não descartar a borra que fica no coador do café. Após coar, você deve imediatamente armazenar ou colocar direto na terra da horta para adubá-la.

Esse adubo pode ser colocado na horta de 15 em 15 dias também, mas, pode ser que a sua planta necessite menos ou mais tempo sem o adubo. Você vai perceber conforme a terra for recebendo o produto, portanto, confira sempre como está a aceitação da terra.

Adubar sua horta com industrializados

Apesar de poder fazer o adubo da sua hortinha de maneira econômica, simples e prática, como você viu, caso você realmente não tenha o menor tempo de realizar esses processos, atualmente há opções de adubos orgânicos para a venda!

Escolha o que melhor seja aceito pela sua horta e que fará com que ela cresça e fique nutrida.

Existe algo que possa causar interferência na adubação?

Por incrível que pareça, sim! Escolher o local errado da futura horta pode interferir diretamente nisso. Caso você plante diretamente no solo, verifique se há como cavar a sua terra para que ela receba o seu adubo. Se o espaço for pequeno, você terá que improvisar ou, até mesmo, realocar as suas plantas.

O único cuidado que você precisa ter, é na hora de escolher os vasos. Você precisa optar por vasos que tenham espaço para você adicionar o adubo na terra.

Pragas que podem atacar sua horta: como ficar livre?

As pragas podem destruir grandes ou pequenas plantações. Por isso, é preciso ter muita atenção ao cuidar da sua horta. Verifique diariamente como está o crescimento das suas plantas e se há algo de errado com elas.

Hoje em dia, por incrível que pareça, já existem soluções naturais para lidar com as pragas. Muitas vezes, essa solução pode ser incluída no próprio adubo, o que é, uma excelente opção.