Cacheados, crespos, ondulados ou lisos! Seja qual for o seu tipo, todo cabelo é lindo por natureza. Atualmente, há uma enorme variedade de produtos que cuidam dos cabelos dando um toque natural na beleza dos fios. Entretanto, é possível querer mudar um pouco o visual para sair da rotina. Há, também, quem já tem cabelo liso e quer diminuir o volume. Uma boa opção para ambos os casos é o alisamento com receitas caseiras. Quer fazer um look diferente no cabelo ou quer potencializar seu alisamento sem gastar muito e, ainda, sem danificar os fios? Veja aqui, agora, no Dicas Incríveis como alisar cabelo com receita caseira poderosa.

Benefícios e mitos das receitas caseiras

Antes de saber como alisar cabelo com receita caseira poderosa, vamos esclarecer os benefícios, mitos e dúvidas quanto a essa modalidade de alisamento.

O muito conhecido alisamento feito em salões de beleza levam componentes químicos aos fios. Os resultados são, geralmente, satisfatórios com o objetivo do procedimento, que é tornar o cabelo liso. Entretanto, esses procedimentos podem agredir as madeixas e tirar o aspecto natural dos fios.

O alisamento caseiro, por sua vez, vai depender diretamente do seu tipo de fio. O resultado geralmente é um liso mais natural e com curto prazo de duração. A boa notícia, então, é que o procedimento não vai agredir tanto o seu cabelo.

Outro benefício é a praticidade de poder fazer o procedimento no conforto do lar, sem precisar ir ao salão de beleza. A opção se encaixa, então, para as pessoas com uma rotina mais acelerada e com pouco tempo disponível para ir ao cabeleireiro.

A economia é mais um ponto alto. O alisamento caseiro utiliza, na maioria das vezes, produtos que você já tem em casa. Caso não tenha, esses produtos são fáceis e baratos de achar. Isso diminui, então, os gastos com produtos e com profissional para fazer o procedimento.

Além da praticidade e economia, os alisamentos caseiros do cabelo apontam um estilo de vida mais saudável com a diminuição do consumo de produtos químicos e aumento do uso de produtos naturais, trazendo, então, benefícios ao corpo e ao meio em que vivemos.

O passa a passo para o alisamento

Antes de ver sugestões de como alisar cabelo com receita caseira poderosa e fazer o seu procedimento, é indicado, então, o uso de um shampoo antirresíduos para eliminar qualquer tipo de sujeira ou resíduo que possa atrapalhar a ação, além de abrir as cutículas do cabelo.

Você pode incluir nas suas receitas caseiras cremes de hidratação, ampolas de vitaminas e, ainda, queratina líquida para cabelo, encontradas em lojas de cosméticos ou farmácias.

A finalização do procedimento pode ser feita com secadores de cabelo para potencializar, então, o efeito.

Vale destacar, também, que o alisamento caseiro não restringe os demais cuidados com os fios. Por mais que o procedimento não agrida o cabelo, você deve manter ações de higienização e hidratação regulares.

Como alisar cabelo com receita caseira poderosa

Agora que você já sabe os benefícios dos procedimentos caseiros, vamos listar, então, sugestões de como alisar cabelo com receita caseira poderosa usando como base, entre outros produtos, a maisena. Veja as receitas:

Maisena

As receitas com maisena são as mais conhecidas. Elas podem ser feitas com iogurte, leite, chocolate em pó e muitos outros.

Com o iogurte, misture um copo do ingrediente com três colheres de sopa cheias de maisena. Após formar um creme consistente, passe nos cabelos e deixe agir por uma hora. Com o leite, é só fazer o mesmo procedimento. A diferença está, então, na quantidade do leite, que deve ser de 200ml.

Com o chocolate em pó, você deve misturar 200ml de leite, uma colher de sopa da maisena e 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Bata, então, os ingredientes no liquidificador por um minuto. Depois, aplique a mistura nos cabelos e deixe agir por uma hora.

Com açúcar, misture 200ml de leite com duas colheres de maisena e uma xícara de chá de açúcar refinado. Leve, então, os ingredientes ao fogo mexendo sem parar até engrossar como um creme capilar. Aplique a mistura ainda morna deixando agir por duas horas.

Viu como alisar cabelo com receita caseira poderosa pode ser fácil e prático? Introduza, então, os procedimentos e deixe suas madeixas com uma forma mais natural e saudável. Você vai adorar o resultado, mas não deixe de cuidar muito bem dos seus fios.