A blusa social feminina é muito versátil, já que pode ser combinada de diversas formas criativas. Por isso, e com tanta atenção voltada para essas roupas, separamos algumas dicas incríveis de como combinar blusa social feminina para você ficar ainda melhor apresentada em qualquer lugar que vesti-la.

Saiba tudo sobre como combinar blusa social feminina

Afinal, como combinar blusa social feminina? Desde outras épocas, a blusa social feminina é uma vestimenta que traz elegância para quem está usando e atrai muitos olhares encantados. Ainda mais quando combinada da maneira correta. Assim, os estilos de blusa social marcam presença em todos os ambientes, seja no ambiente de trabalho, seja nas ruas comuns da cidade. Porém, principalmente no ambiente de trabalho, é importante que haja combinações adequadas para criar um equilíbrio entre elegância, ousadia e formalidade.

Como combinar com outras peças

Quer aprender como combinar blusa social feminina com outras peças? Então, precisa conferir nossas dicas e informações. Aproveite e se inspire agora mesmo.

Blazer

São inúmeros estilos de blusa social disponíveis, mas a maioria deles combinam com o uso do blazer para trazer mais requinte para a peça. Então, você pode usar esse conjunto de forma que evidencie a blusa social, e, para isso, você pode subir um pouco a manga do blazer para evidenciar a manga da blusa, ressaltando, assim, o seu estilo. Ainda, outra possibilidade é sobrepor a gola da blusa para que seja realçada ainda mais.

Calça de cintura alta

Quando não está em conjunto com outra peça superior sobreposta, é possível dar foco para a combinação com uma calça ou short de cintura alta. Duas formas podem dar um estilo mais irreverente para o look sem perder a formalidade: primeiro, você pode colocar metade da blusa por dentro da calça, fazendo com que o estilo seja mais despojado. A outra forma é dar aquele famoso nó nas pontas. Ambas opções, inclusive, te permite ir para lugares um pouco menos formais, mas que exijam algum grau de formalidade.

Calça flare

Outra combinação bem moderna e que está em alta no mundo da moda é o uso da camisa social preta com a calça flare. Essa combinação proporciona um pouco de sensualidade para o estilo. Como a própria blusa já é o elemento de destaque, é interessante utilizar acessórios mais discretos, para não tornar o look carregado de informação e perder a elegância.

Acessórios

E já que falamos de acessórios, o colar é uma excelente opção para finalizar a combinação de suas peças. Assim, uma forma chique e charmosa é utilizar o colar com a gola da blusa completamente fechada, conseguindo destacar o acessório, mas sem deixar de evidenciar a blusa social. Aliás, é interessante que as cores dos acessórios sejam um pouco mais sóbrias, para, mais uma vez, não sobrecarregar o look.

Como combinar blusa social feminina com o ambiente

Mais do que combinar com outras peças de roupa, é importante, também, saber combinar com o ambiente. Então, confira agora dicas imperdíveis.

Ambientes quentes

A blusa social pode ser usada em diferentes lugares e em diferentes épocas do ano, e é importante escolher muito bem essa combinação para manter o requinte da peça.

Em dias quentes ou em localidades quentes, é interessante usar tecidos sintéticos e de seda, pois o evento, em função do ambiente, com certeza vai requerer peças mais leves e mais finas. Logo, também é preferível que a blusa seja um modelo social sem mangas longas, com cores mais claras, mas, ainda assim, neutras e com golas mais altas, para não fugir da formalidade.

Formaturas

Para ocasiões realmente muito formais, como formatura, por exemplo, é interessante usar um tecido de cetim ou chiffon, pois torna todo conjunto de roupa mais sofisticado. Geralmente, conta também com um tecido mais fino e mais leve e é ideal para esses espaços um pouco mais aglomerados, que também pressupõe um ambiente mais quente.

O tecido chiffon tem um diferencial por possibilitar o uso de looks estampados, mas é preciso se atentar para não combinar cores erradas ou estampas muito exageradas. Isso tanto para o evento quanto para as outras peças que estão compondo o visual.

Como combinar estampas

Caso decida por uma blusa social estampada, o mais ideal é atentar-se às cores. Então, uma opção com poucas falhas é utilizar um tom sobre tom, principalmente para combinar com o uso de uma calça. Assim, dê preferência para a parte de baixo do look com cores neutras e lisas. Isso vai ajudar a não tornar o look mais casual, tornando, assim, o visual de estilo com um teor social mais clássico.

É interessante utilizar a calça (ou saia) com uma cor presente na estampa da blusa social. Por fim, o nó na ponta da blusa estampada é uma alternativa para amenizar o look, pois cria um destaque para a cor que está sobressaindo naquela região.