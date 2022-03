Confortáveis e versáteis, os tênis são grandes aliados na hora de compor looks básicos aos mais elaborados. Com uma infinidade de possibilidades, vamos abordar neste artigo algumas combinações que sempre dão certo. Veja hoje as nossas dicas incríveis de como combinar tênis em looks femininos. Aproveite as dicas e monte os melhores looks.

Como combinar tênis em looks femininos

Afinal, como combinar tênis em looks femininos? Comece separando seu tênis de academia ou de caminhada para as atividades que eles se destinam. Não é este tipo de tênis que você vai usar na hora de montar seu lookinho.

Então, leve em conta os ambientes que você frequenta, quais os lugares você quer ir de maneira mais confortável e que tipo de combinação você quer fazer. Então, tenha certeza se precisa de algo mais casual ou uma composição super da moda extremamente ousada. Em seguida, avalie suas condições financeiras, pois você não deve se endividar para andar na moda.

Quais os tênis da moda?

Nunca houve tanta disponibilidade de modelos de um mesmo tipo de calçado igual temos dos tênis nos dias de hoje.

Há variedades para todos os gostos e bolsas, além das inúmeras possibilidades para diferentes ocasiões também. Então, seguem os modelos do momento:

Tênis do Papai (dad sneakers);

Flatform;

Tênis meia;

Tênis baixo estilo keds;

Esportivos;

Customizados.

Você não precisa ter todos, até porque são muito distintos entre si, e é provável que nem todos os modelos vão agradar uma única pessoa.

Em quais investir para não errar com o look?

Isso vai do gosto individual de cada um.

Uma aposta interessante é em uma versão para noite/balada, que harmonize bem com vestidos e saias mais justas e curtas.

É uma opção que transita bem para looks informais, que funciona bem, desde os dias da semana até uma saída no shopping no sábado e domingo.

Baladas: dad sneakers, Flatform, Customizados

Modelos destas opções com mais brilhos e mais centímetros na plataforma é uma boa opção.

Casual: Tênis baixo estilo keds, Tênis baixo estilo keds

Ter um de cada é interessante, então, se possível, um branco e um preto. Assim, com certeza facilita montar muitos looks com estas opções.

Como combinar estes modelos com o look?

Chegamos a um denominador comum na escolha dos tênis.

Agora vamos pensar nos looks para eles. Afinal, de nada adianta ter vários calçados se não combinam com você, com seus passeios e com seu estilo.

Looks baladas

Para uma balada dançante ou que tenha que ficar em pé por muito tempo, uma opção interessante é dad sneakers, com certeza.

Confortável, com aquele estilo de tênis maior que o pé, combinaria com vestidos, saias ou shorts bem curtinhos.

Para um date mais reservado ou cinema com jantar no final, Flatform com certeza combinaria muito. Pode ser uma versão bem alta e que combine com calças pantalona, vestidos longos ou conjuntos.

Look mais casual, passeio de dia

Para esta situação, é interessante um tênis baixo, estilo keds. Afinal, ele é super fácil de combinar, além de ser bem versátil. Por esta razão, é válido um branco e um preto, pois este tênis vai bem com tudo.

Tênis branco: Funciona com vestidos curto ou midi, floral, tons pastéis e com estampas menores. Com jaqueta jeans também fica bem interessante.

Tênis preto: Combina com jeans, calça, shorts e saia. Aliás, o preto entra melhor no ambiente corporativo, inclusive em montagens de looks mais business.

1 tênis para chamar de meu pelos próximos meses

Se você tiver que escolher entre as opções, um único tênis, uma bela indicação é um Slip on ou Flatform.

Fato é que este modelo foi tendência ano passado e ainda continua em alta este ano, com diversas estampas e altura do solado.

Inspirado nos modelos da década de 80, este modelo transita bem em diversas situações, possibilitando várias combinações e garantindo muito estilo e sofisticação ao visual.

Com o que o Slip on combina?

Este modelo combina com praticamente tudo.

Saia, curta, midi ou longa, jeans ou tecido;

Calça, jeans, pantalona, alfaiataria;

Com vestido, curto médio ou longo;

Barzinho;

Trabalho;

Passeio no parque.

O tênis, além do conforto, emprega um ar de visual pensado, elaborado para o look. Justamente por estar muito na moda, com todos os artistas utilizando e saindo nas revistas, as combinações com este calçado deram um boom. Então, se tornou agradável aos nossos olhos apreciar composições com este tipo de calçado.

Esperamos que apreciem as dicas e coloque mais tênis na sua rotina, pois com certeza vai acertar em cheio no look.