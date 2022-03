Quer aprender como cultivar plantas no banheiro? Temos dicas incríveis para você. A decoração da nossa casa é sempre um fator que recebe atenção e cuidado, ainda mais para os amantes de plantas. O melhor é poder usar as mudinhas em qualquer cômodo da casa, inclusive no banheiro. O cultivo de plantas no banheiro é muito interessante para manter o ambiente harmônico e bem decorado, além de contribuir para melhorar o cheiro, trazendo uma sensação mais agradável.

Algumas plantas são mais específicas do que outras para que você consiga cultivar adequadamente, além de ser importante se atentar a algumas dicas de métodos. Por isso, preparamos algumas dicas de como cultivar plantas no banheiro para que você aproveite melhor o ambiente.

Escolha da espécie

Apesar de algumas especificidades, muitos tipos de plantas conseguem se desenvolver bem no banheiro. Isso acontece principalmente por conta da umidade, que já permanece constantemente ali no cômodo. Porém, é preciso ter cuidado com plantas de ambientes secos, pois elas correm o risco de não crescer.

Confira duas espécies adequadas para cultivo

Para você que quer conhecer plantas ideais e que se adaptam muito bem ao ambiente mais úmido do banheiro, separamos então algumas dicas especiais. Confira a seguir.

Avenca

É uma planta que gosta de ambientes úmidos e consegue se desenvolver normalmente sob efeito de luz artificial.

A avenca é fácil de regar! Sempre se atente à quantidade de água, não sendo necessário encharcar a terra, basta usar um borrifador e borrifar a água sobre a terra e folhas.

Espada de São Jorge

É uma planta resistente a ambientes úmidos e não requer tanta luz natural para se desenvolver. Não é necessário regar com muita frequência.

A Espada de São Jorge é ideal para quem não tem muito tempo ou é um pouco esquecido, pois só é preciso regar, no máximo, num intervalo de 2 semanas.

Regar adequadamente

Não é porque a sua plantinha está em um ambiente úmido que ela pode ficar mais tempo sem ser regada! Em algumas mudas, você pode usar uma quantidade de água menor que o habitual, mas a regularidade (adequada para cada tipo de planta) deve ser mantida, pois a umidade não funciona como substituta.

Então, mantenha sempre uma rotina!

Vasos adequados

O vaso de barro não é interessante, principalmente por dois motivos: o dano ao vaso causado pelo excesso de umidade e a sujeira consequente, podendo gerar aquelas manchas avermelhadas e barrentas que todos já estão familiarizados.

É interessante utilizar um vaso de cerâmica (ou aqueles de plástico), que possuam furos nas laterais. Esses furos facilitam a circulação de ar e favorecem o crescimento das raízes. Além, claro, do vaso evitar muita sujeira.

Ambiente adequado

É importante que seu banheiro possua uma janela, seja grande ou daquelas menorzinhas. A ideia é que haja pelo menos um espaço para fora que favoreça a movimentação de ar e a entrada de algum grau de luminosidade.

Com algumas plantas, o vaso não deve ficar em um local exposto ao sol, pois pode murchar a mudinha. As orquídeas e as bromélias, principalmente.

Tente aproveitar o espaço e usar plantas de acordo com o tamanho do seu banheiro, afinal, você precisa de uma boa movimentação pelo espaço, até para evitar possíveis acidentes.

Plantas desenvolvidas

Uma dica valiosa, para que sua planta não morra, é plantar uma muda relativamente já desenvolvida. As mudas pequenas e recentes estão no momento mais delicado do processo e têm dificuldade para crescer, ainda mais em ambientes fechados, sendo difícil se manter saudável.

Plantas folhosas ou flores?

Apesar dos exemplos de flores, a melhor opção para decorar o seu banheiro é utilizar plantas folhosas. As flores, em geral, têm menos capacidade biológica de adaptação, possuindo uma tendência maior a murchar ou se desenvolver muito pouco.

Banheiro sem janelas

Alguns banheiros não possuem janelas e nenhum tipo de abertura que permita a entrada de luz e vento. Nesses casos, o cultivo se torna muito difícil e a probabilidade da mudinha não se desenvolver é muito grande, mesmo plantando várias vezes.

A questão é: às vezes não compensa!

Como opção, se for o seu caso, você pode usar plantas artificiais. Claro que não são a mesma coisa, mas é uma alternativa para manter o seu banheiro decorado e aromatizado com plantas, de modo a proporcionar um visual agradável, de toda forma.

Benefícios de cultivar plantas no banheiro

Diminui bastante o estresse, principalmente pelo aroma, que provoca uma sensação mais pacífica.

Pode atuar no alívio de dores de cabeça, pois a planta por si só já diminui a quantidade de gás carbônico, uma substância determinante para aumento da dor. Por fim, é claro, é benéfico para a decoração do ambiente, tornando-o mais agradável!