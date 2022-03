Como deixar o painel do carro brilhando? Veja formas criativas e efetivas

4Você já parou pra pensar quanto tempo você passa dentro do seu carro? Os automóveis fazem parte do nosso dia a dia, sendo, então, uma segunda casa para muitos. Por isso, deixá-lo limpinho e com um aspecto de novo é mais que um capricho, é uma necessidade. Há uma série de produtos e métodos disponíveis para facilitar a nossa rotina de cuidados com veículos. Uma das partes do carro que merecem atenção especial é o painel, pois concentra diversas funcionalidades. Veja como deixar o painel do carro brilhando com formas criativas e efetivas. Confira aqui, agora, no Dicas Incríveis.

Por que devo me preocupar com o painel?

Ao entrar no carro, qual é a primeira parte do interior do veículo que você vê? Pois bem, é o painel. Ele é, então, o cartão de visita de quem usa o automóvel, seja o motorista ou o passageiro. A conservação e a limpeza desta parte do carro reflete a personalidade do dono e influencia, ainda, na manutenção básica do carro.

É nele que estão os apetrechos essenciais de funcionamento do veículo, como o ar-condicionado, o rádio ou multimídia, os sinalizadores de velocidade e demais indicadores, além do volante e do porta-luvas.

Como o painel fica muito próximo às janelas, essa parte do carro tem facilidade de absorver a sujeira que vem da rua, ficando, assim, empoeirada com o uso diário. Suas peças pequenas, cantos, fendas e botões podem, então, acumular pó e óleo.

Além disso, a área é o local do carro onde o motorista tem maior contato com as mãos. Deixá-lo limpo e longe de impurezas impacta, ainda, na saúde de quem utiliza o automóvel.

Quais cuidados devo tomar?

Antes de começar a limpeza do seu painel, veja no manual de instrução do carro quais produtos ou substâncias que podem ser nocivos à peça no momento da higienização.

Caso não tenha acesso ao manual, faça uma pesquisa sobre o assunto, levando em consideração, então, o modelo do seu carro, para garantir que a limpeza ocorra sem maiores transtornos.

Faça um teste no local antes de começar a limpar, caso não tenha certeza sobre que efeito que o produto terá no painel do seu carro

E atenção: o usado em excesso de silicone ou produtos a base dele podem causar manchas amareladas com o tempo. Sempre faça a utilização moderada do produto.

Quais produtos devo ter?

Para saber como deixar o painel do carro brilhando, vamos listar, então, quais materiais básicos você deve ter.

Para o sucesso da limpeza, é necessário ter um pano macio de microfibra, limpador de interiores e polidores. Cantos e frestas, como a área de ventilação do ar condicionado, podem ser limpos com ajuda de escovas de dentes, pincéis ou aspiradores portáteis.

Há uma grande diversidade de limpadores no mercado. No entanto, você pode apostar na solução caseira de detergente neutro com água. O uso de vinagre pode ser, também, uma boa alternativa para quem quer economizar durante o procedimento.

Como deixar o painel do carro brilhando?

Agora que você já sabe a importância de manter essa parte do carro limpinha e quais materiais básicos precisa ter, vamos listar, então, como deixar o painel do carro brilhando. Veja as dicas:

Comece com a limpeza

Umedeça o pano de microfibra com água e passe na área desejada. Esta ação vai retirar as partículas mais pesadas de poeira e sujeira, abrindo espaço para as próximas etapas.

Se a área estiver com muita sujeira, você pode adicionar detergente neutro na água para potencializar o efeito do procedimento. Nesta fase, você também pode usar um limpador de painéis específico para esse uso.

Repita, então, o procedimento quantas vezes forem necessárias até que o painel esteja limpo.

Limpe os botões e dobras

Umedeça a escova e passe sobre os botões, saídas e quaisquer outras frechas que possa encontrar. De maneira alguma a escova pode ter excesso de água para fazer o procedimento. Faça movimentos suaves e circulares para evitar danificar peças delicadas.

Absorva a sujeira com o pano de microfibra. Repita a ação quantas vezes forem necessárias.

É hora do brilho

Depois que seu painel estiver completamente limpo, você pode dar mais brilho e uma aparência mais nova para o interior do seu carro.

Você pode usar silicones ou um polidor de painéis. É só adicionar a substância em um pano e passar na superfície de maneira suave. O segredo é não exagerar nos produtos. Assim, você não ficará com as peças grudentas e garantirá uma conservação da área a longo prazo.

Mas atenção! Não use silicones na área central multimídia pois pode prejudicar o funcionamento das telas sensíveis ao toque.

Agora que você já sabe como deixar seu painel brilhando, faça desse procedimento uma rotina e tenha um carro mais limpinho e agradável.