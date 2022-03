Como deixar toalhas de banho sempre macias e cheirosas

Tomar banho e se enxugar em uma toalha macia e cheirosa é quase como um abraço, não é mesmo? Porém, com o passar das lavagens, vai ficando cada vez mais difícil manter a maciez delas. Por isso, veja neste artigo como deixar as toalhas de banho sempre macias e cheirosas com as nossas dicas incríveis. Confira agora!

O que fazer quando a toalha fica áspera e com cheiro ruim?

Com o passar das lavagens, é comum que uma certa quantidade de resíduo acabe acumulando na fibra do tecido, deixando a toalha com aspecto encardido e áspero ao toque. No entanto, vamos te mostrar como deixar as toalhas de banho sempre macias e cheirosas.

A toalha ficar áspera e com cheiro ruim é inevitável, pois em toda lavagem, por mais enxágues que haja, sempre fica resíduo.

O ideal é quando isso acontecer, fazer uma lavagem diferenciada, para limpar profundamente esta toalha e neutralizar os odores.

Para esta lavagem (em torno de 6 toalhas) você vai precisar de:

200 ml de vinagre branco (de maçã ou álcool);

100 gramas de bicarbonato de sódio.

A lavagem pode ser feita no ciclo rápido da máquina, no compartimento do sabão em pó você colocará o vinagre branco. Assim, o vinagre remove os resíduos de sabão e amacia a fibra da toalha.

No compartimento do amaciante, coloque o bicarbonato, que com o jato de água se diluirá. Afinal, o bicarbonato tem ação fungicida e elimina os maus odores dos tecidos.

Esta lavagem pode ser feita sempre que você sentir necessidade, pois não agride o tecido da toalha.

Como deixar as toalhas macias e cheirosas?

Se o processo de lavagem não for executado corretamente, culminará no endurecimento desta toalha, causando aquela sensação horrível de arranhões ao se enxugar.

Por isso, sempre respeite a quantidade de produtos recomendada pelos fabricantes, troque o sabão em pó pelo líquido e não exagere no amaciante.

Uma lavagem correta garante maciez e perfume à toalha sem muitos mistérios.

Como deixar as toalhas de banho sempre macias e cheirosas sem usar amaciante?

Algumas pessoas são alérgicas ou simplesmente não gostam de usar amaciante por quaisquer outros motivos. Então, hoje em dia, existem diversas opções, como cápsulas perfumadas, essências em gotas para roupas e até sabões líquidos que deixam muito mais cheiro que qualquer amaciante.

Na falta destas opções, você pode perfumar suas roupas durante a lavagem, utilizando desinfetante. Mas atenção, os desinfetantes utilizados na lavagem de roupas são aqueles bactericidas à base de pinho, e devem ser utilizados no lugar do amaciante.

Como tirar manchas de toalhas de banho?

O ideal é não utilizar alvejantes a base de cloro, pois, mesmo em toalhas brancas, o efeito pode ser ao contrário e causar amarelamento, senão até mais manchas.

No mercado tem algumas opções de alvejante sem cloro, próprio para roupas coloridas. Entretanto, uma outra opção prática e barata é um molho com água bem quente, sabão em pedra sob a mancha, bicarbonato e sol (o famoso quarar). Em seguida, lave normalmente.

Como evitar o mofo?

Outra forma de evitar o mofo é remover o amaciante de uma vez por todas durante a lavagem. Sim, ele suaviza e deixa um cheiro agradável, mas, com o tempo, os amaciantes podem formar uma membrana impermeável. Então, isso pode causar manchas e até afetar a absorção da toalha.

Em vez de amaciante, opte pelo vinagre branco, pois ele não removerá a absorção da toalha e não deixará cheiro de vinagre na toalha

Dicas para manter e aumentar a durabilidade das toalhas

As toalhas de banho são itens que, se bem cuidados, têm uma vida útil muito longa. Então, seguindo estas dicas, você estenderá este período de durabilidade e terá toalhas macias e cheirosas sempre:

Lave sempre em água fria;

Utilize sabão líquido;

Lave as toalhas ao menos 1 vez por semana;

Respeite o volume da máquina;

Estenda no varal assim que o ciclo finalizar;

Substitua o amaciante por vinagre;

Separe de outras peças de roupas;

Separe por cor para não correr risco de manchar;

Lave as toalhas novas;

Coloque para secar após o uso;

Seque à sombra;

Não passe a ferro;

Não guarde em locais fechados por muito tempo;

Confirme se a toalha está totalmente seca antes de guardar;

Sempre dobre a toalha;

Higienize sua máquina com frequência.

Em algumas casas, é muito comum que as roupas de cama, mesa e banho fiquem em armários pouco utilizados, em quartos de hóspedes ou dispensas. Entretanto, este hábito pode colaborar com o mofo e odores desagradáveis nestas peças.

Seguindo estas dicas, você terá toalhas de banho macias e cheirosas durante muito tempo ainda, evitando que seja preciso novas compras em um curto período de tempo.