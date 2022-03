Cá entre nós, passar roupa, além de custoso, é cansativo demais, não é mesmo? Há quem goste de passar roupa e ficar horas e horas passando, por realmente apreciar a tarefa. Outras pessoas não suportam e fazem de tudo para não ter que realizar essa tarefa árdua. Portanto, existem algumas maneiras que deixam a obrigação de passar roupas mais fácil. Por isso, hoje vamos ensinar a você como desamassar roupa sem dificuldade. Confira as nossas dicas incríveis.

Saiba como desamassar roupa sem dificuldade

Existem muitas maneiras que você pode fazer com simples truques no seu dia a dia, na sua lavagem, na prévia passagem. Vale dizer que esse processo de ajudar a desamassar as roupas não isenta de passar as roupas, isso porque ele pode até desamassar a maioria das roupas, mas ele não faz o trabalho do ferro sozinho. Portanto, como há muitas roupas que precisam ser passadas, ele apenas ajudará. Então, vamos entender como desamassar roupa sem dificuldade!

O processo de desamassar começa desde a lavagem, e se você é uma pessoa que não gosta muito de passar roupa e seguir os passos que daremos, terá mais praticidade no seu dia a dia.

Dicas para desamassar roupa sem dificuldade

Veja algumas dicas para desamassar as roupas trazendo mais facilidade para o seu dia a dia.

Lavagem

Como dito anteriormente, tudo começa na lavagem. Se você é adepto a lavar roupas na máquina de lavar e fica acumulando suas roupas para juntar e colocar de uma vez só na máquina, então você precisa saber que toda máquina tem uma capacidade limite.

E é justamente isso que você deve respeitar para que as suas roupas fiquem menos desamassadas. Isso porque, se você optar por entupir a sua máquina de roupas, elas podem acabar ficando muito torcidas e já vão sair da máquina após a lavagem muito amassadas. Então, respeite a capacidade máxima de cada máquina, não a extrapole.

Cuidado ao colocar no varal para secar

O processo de colocar a roupa no varal estendida para secar também é muito importante. Ao retirar a roupa da máquina, pegue uma a uma e, antes de estender, sacuda para que a peça fique alinhada. Depois, estenda no varal, respeitando os espaços e não amontoando as roupas. Dessa forma, algumas roupas nem precisarão ser passadas e outras ficarão muito mais fáceis para desamassar, tomando menos tempo do que o esperado.

Se possível, use cabides

Na hora de secar as roupas, se possível, use cabides para deixá-las melhor arrumadas e dispostas no varal. Principalmente se você sabe que essa roupa é muito difícil de passar. Em seguida, depois que você colocar no cabide para secar, notará que quando ela estiver seca já estará naturalmente alinhada.

Assim que as roupas secarem, guarde

Parece bobeira, mas assim que você retirar do varal as suas roupas, corra para dobrá-las e separe as que você sabe que não precisam ser passadas das que precisam. Com as peças selecionadas, guarde as que não serão passadas em um local diferente das que serão.

Passe o mais breve possível

Se você conseguir passar suas roupas assim que você retirar do varal, ótimo, caso contrário, não se preocupe! Busque passar o mais breve possível, para que ela não fique amassada.

Perdeu o tempo de passar e não sabe como desamassar mais facilmente?

Na hora de passar roupa, o que mais se quer é que as roupas sejam facilmente desamassadas, e algumas parecem ser muito difíceis de passar. Porém, existe um truque da vovó que perpetua nas casas até hoje e é o mais funcional que existe quando você precisa que as suas roupas sejam facilmente desamassadas.

Esse truque consiste em ter um borrifador, 200ml de água e duas colheres de sopa de amaciante. Em seguida, agite essa mistura e aplique nas roupas toda vez que for passar.

Caso o seu ferro seja um daqueles a vapor, que você tem um local onde a água é armazenada, basta você colocar junto da água a mesma quantidade de solução com amaciante e passar em toda a roupa.

Como desamassar facilmente as roupas em viagem

Nem sempre você consegue levar um ferro de passar para determinada viagem e não encontra disponível e gratuito em hotéis. Porém, você pode desamassar as suas com esses dois passos:

Assim que chegar, tire da mala e deixe em cabides;

Caso necessário, passe o secador disponível para desamassar sua roupa.

Agora, com todas as nossas dicas, nós esperamos que você mantenha as suas roupas passadinhas com muito mais facilidade e praticidade.