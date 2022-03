Se você quer saber como escolher difusores para aromatizar ambiente, temos dicas incríveis para te dar. Quem gosta da casa sempre cheirosa sabe que ter um difusor de ambientes em casa ajuda e muito, deixando sempre aquele cheirinho bom. Dessa forma, existem vários tipos diferentes de difusores para aromatizar seu ambiente e nem sempre pode ser fácil escolher o seu tipo. Por isso, separamos neste artigo os principais tipos de aromatizadores para que você escolha o melhor e deixe seu ambiente ainda mais cheiroso.

Saiba como escolher difusores para aromatizar ambiente

Afinal, escolher difusores para aromatizar ambiente? Os difusores são ótimos para ter dentro de casa e, além de lindos, possuem diversos benefícios para a casa e até mesmo para sua saúde. Os difusores podem ser ótimas peças para a decoração de diversos ambientes deixando-o mais sofisticado.

Além disso, alguns modelos são ótimos para umidificar o ar e deixar ele mais limpo. Para quem sofre com ansiedade ou tem mais dificuldade em se acalmar com o dia a dia, os difusores são ótimas ferramentas para acalmar os ânimos.

Além de todos os pontos citados acima, os difusores também tem sua principal função que seria aromatizar o ambiente deixando seu lar ainda mais cheiroso e aconchegante. Quem passa o dia todo fora de casa sabe que nem sempre é fácil manter aquele cheirinho de limpeza o tempo todo. Afinal, pode ser difícil, principalmente para quem tem pets em casa, já que geralmente as janelas são mantidas fechadas durante o tempo em que não estamos lá.

É por isso que os difusores ajudam a manter o ambiente sempre cheiroso e podem ainda fazer com que o ar seja purificado ou umidificado. Existem diversos tipos de difusores, alguns mais caros e outros mais em conta. Seu design também é diferenciado e pode ser compatível com a decoração de sua casa. Então, o ideal é encontrar aquele perfeito para você.

Difusor nebulizador

Esse é um dos tipos de difusores mais comuns e conhecidos, isso porque são os que mais funcionam e proporcionam um ambiente mais cheiroso. Esse tipo de difusor faz o uso de óleos frios e usa óleos essenciais 100% puros, por isso traz uma sensação de mais naturalidade. Em seguida, as moléculas do óleo são vaporizadas e deixam uma atmosfera mais perfumada.

Esse tipo de difusor é encontrado no mercado por um valor mais elevado e têm também um cronômetro embutido que pode ser ótimo para o controle do tempo. Geralmente esses difusores não têm um sistema de luz integrado em sua formação. Alguns difusores nebulizadores são também barulhentos, o que pode não agradar muito. Então, o ideal é testar antes de comprar para verificar o barulho e outras questões.

Difusor por evaporação

Esse tipo de difusor já é mais básico e podem espalhar os óleos com um sistema de ventoinha, que é eficiente e ajuda a aromatizar os ambientes mais facilmente. Os componentes mais leves nesse tipo de aromatizador tendem a evaporar mais rápido, o que pode não ser muito bom, já que você irá gastar mais com os óleos.

Entretanto, podem ser uma excelente opção para ambientes pequenos, deixando seu lar ainda mais cheiroso e aconchegante.

Difusores ultrassônicos ou umidificadores

Já nesse caso, o óleo acaba sendo convertido em uma névoa fina para aromatizar o ambiente. Antes de usar o óleo, será necessário também diluir com água para a formação da névoa. Esse tipo de difusor, além de ser ótimo para trazer um aroma agradável, pode ser encontrado de forma mais econômica no mercado sem grandes dificuldades.

Além disso, a economia também vem no óleo, que pode ser diluído em água, fazendo render mais. O umidificador também pode trabalhar de forma fria para ajudar na umidade do ar. No geral, pode ser uma ótima escolha, além de muito prática.

Difusores de calor ou elétricos

O difusor de calor não faz o uso de ventiladores, por exemplo, ele faz o uso do próprio calor para liberar então o aroma. Assim, este difusor é o tipo que mais tem variações em seu design e você pode encontrá-lo de diversas formas diferentes no mercado. Dessa forma, você pode fazer a combinação com o seu tipo de ambiente.

O uso da cromoterapia nesse tipo de difusor também é muito comum e são ótimos para acalmar naquele dia mais agitado e pesado. Então, para quem tem ansiedade, por exemplo, é um ótimo investimento.

Agora que você já sabe como escolher difusores para aromatizar ambiente, compre o seu favorito! Escolha um que combine bem com sua casa e aproveite!