Como escolher iogurtes: confira nosso guia

Quando se fala em alimento saudável, muitas vezes já pensamos no iogurte! Ótimo para complementar as refeições, principalmente no café da manhã de quem está em processo de dieta ou, ainda, realizando algum tipo de exercício mais intenso. Entretanto, nem todos os iogurtes possuem os nutrientes necessários. Alguns preparos de iogurtes, na verdade, são compostos miméticos de origem vegetal que se assemelham ao iogurte, mas possuem composições diferentes, o que pode confundir quem está consumindo. Confira agora dicas incríveis de como escolher iogurtes.

Saiba como escolher iogurtes

O rótulo é o seu maior aliado. A leitura da embalagem dos produtos ajuda tanto a identificar o verdadeiro iogurte quanto para escolher, dentre as opções de marcar e preparos de iogurtes, a opção mais saudável e adequada para a sua alimentação.

Depois de identificar os produtos que são do seu interesse, é importante conhecer os diferentes iogurtes presentes nas prateleiras dos supermercados. Existem 8 tipos principais e, para conhecê-los, segue abaixo o informativo para que você possa, no final da leitura, conseguir escolher o de sua preferência.

Iogurte desnatado

É um tipo de iogurte com baixo teor de gordura e, normalmente, é indicado para algumas pessoas com doenças crônicas ou que, ainda, estão em dietas restritivas.

Iogurte natural

É o iogurte base para a produção de quaisquer outros tipos de iogurtes, pois é feito pela fermentação do leite.

Iogurte integral

Para quem quer mais cálcio e proteínas, saiba que o iogurte integral tem os dois! Mas, fique atento, pois ele é feito a partir da gordura do leite e, por isso, acaba sendo a opção com maior teor de gordura também. Contém vitaminas do complexo B e age diretamente no sistema nervoso e, também, no sistema imunológico para fortalecimento.

Iogurte Grego

É um tipo de iogurte com baixo teor de açúcar e um alto nível de proteínas. Possui uma consistência firme e, pela concentração de glicose, é indicado para pessoas que têm diabetes ou, até mesmo, certo grau de obesidade. Além disso, se você tem uma dieta proteica, também pode consumi-lo.

Iogurte Skyr

Essa é uma qualidade de iogurte que também pode ser inserida numa dieta proteica, pois conta com alto teor de proteínas e baixa concentração de gordura. Essa última característica permite que seja uma das melhores opções para pessoas com o intuito de perder peso! O Skyr é produzido a partir do leite desnatado e da bebida láctea fermentada. Com isso, é um tipo que auxilia no fortalecimento dos ossos e na manutenção da flora intestinal.

Iogurte Kefir

Já ouviu falar desse iogurte? O Kefir tem teor de gordura baixo e, por isso, ajuda na perda de peso. É um laticínio com biótipos ativos, o que pode reduzir problemas intestinais e regular a digestão para que haja equilíbrio. É interessante que esse tipo se consuma apenas uma vez ao dia.

Iogurte zero lactose

Você com certeza já viu um iogurte zero lactose no mercado! Feito a partir do açúcar natural do leite, essa opção é rica em proteínas, minerais e cálcio. O cálcio presente nesse tipo permite uma recomendação segura para o consumo por bebês, pois é útil para o crescimento e fortalecimento dos ossos.

Iogurte zero açúcar

Esse é um produto que, além do açúcar, também possui nível zero de concentração de gordura. Ele possui cálcio, assim como o iogurte zero lactose, e você pode oferecer até mesmo para bebês. Além disso, a riqueza em cálcio pode ajudar pacientes com casos de osteoporose, tanto para portadores quanto para prevenção. Por fim, ainda possui uma ação intestinal muito determinante, pois combate a fermentação de alimentos e evita a formação de gases intestinais.

E como escolher os produtos?

É interessante pensar no seu objetivo ao consumir o produto.

Se você quer perder peso e fazer a manutenção da dieta, a melhor escolha está nas opções com destaque para o baixo teor de gordura. Já para ganhar massa muscular, escolha as opções que focam no alto índice de proteínas. Iogurtes com esse propósito são as mais adequados, principalmente se consumidos no pré-treino ou no pós-treino.

Outras opções de escolha podem ter base na mudança alimentar, seja por motivo de saúde ou, até no desenvolvimento das crianças. Em casos de pessoas com doenças imunossupressoras, a melhor alternativa é o iogurte integral, mesmo que seja a opção com o maior teor de gordura.

Por fim, é importante avaliar as opções de acordo com as suas necessidades, comparando opções, buscando mais informações e sempre se mantendo em atualização dos rótulos dos produtos.