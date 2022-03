Como escolher máquina de pão; veja as opções de eletrodoméstico

O pão é um alimento certo na mesa do brasileiro. Ele é unanimidade na culinária e na cultura, seja do tipo francês, do tipo doce, de massa fina e entre muitas outras variedades. Ele combina com a primeira refeição do dia junto com aquele cafezinho especial. Acompanha os lanches, é o amigo fiel do ovo e da linguiça e pode, ainda, integrar vários pratos especiais ou ser base de iguarias, como o pão de queijo. Com tanta versatilidade, não falta, então, interesse de produzi-lo no conforto do lar com praticidade. Por isso, as máquinas de pão já são uma tendência em muitas casas. O Dicas Incríveis vai te auxiliar a como escolher máquina de pão e mostrar opções de eletrodoméstico.

Por que ter uma máquina de pão?

Se você é amante de comer m bom pãozinho e procura por facilidade, chegou a hora de comprar sua máquina de pão. Com o eletrodoméstico, você poderá produzir pães fresquinhos sem precisar ir à padaria. Além disso, a máquina funciona como um forno capaz de produzir bolos, panetones e alguns doces.

Por funcionar como um forno, ela é útil, também, para esquentar, mexer e preparar diversos alimentos.

Outro benefício é o fato de não ser necessário bater nem sovar a massa. Isso porque a máquina funciona sozinha, de maneira automática. Você só precisa, então, colocar os ingredientes solicitados e programá-la.

Essa autonomia garante, ainda, maior facilidade na limpeza da cozinha durante o preparo. Com a panificadora, você terá apenas de higienizar a forma do aparelho. Não será necessário, então, lavar grandes quantidades de louça nem limpar mesas e bancadas usadas para sovar a massa.

Outro fator de peso é a economia gerada com diminuição do gás de cozinha, já que a máquina tem função de forno e pode ser utilizada para outras receitas.

Como funciona a máquina de fazer pão?

Antes de te ajudar como escolher a máquina de pão, vamos explicar como ela funciona. De uma maneira geral, o manuseio da máquina é bem simples. Você só precisa adicionar os ingredientes, seguir a programação prescrita no eletrodoméstico e esperar, então, o pão ficar pronto.

A grande sacada é colocar a medida dos ingredientes pedida na máquina da forma mais exata possível. Para isso, as panificadoras têm um manual de receitas e alguns medidores de alimentos (como farinha ou leite) próprios do produto.

A maioria das máquinas permite escolher a cor desejada para o pão, como claro, médio ou escuro. É possível, também, selecionar o tamanho, com uma variação entre, por exemplo, 450 e 1200 gramas.

É possível fazer pães normais, francês, integral, vegano, entre diversos outros tipos. Você só terá que escolher qual tipo você deseja e separar, então, os ingredientes.

Depois que você escolher entre essas opções, é só deixar a máquina de fazer pão trabalhar. Ela mesma vai, então, misturar, sovar, deixar descansar e assar a massa. Quando a receita estiver pronta, a máquina vai, então, emitir um sinal sonoro para te avisar.

Em média, o pão normal demora cerca de 3 horas para ficar pronto. Esse é mesmo tempo demorado para fazer as massas com as mãos. A diferença é que enquanto a máquina de fazer pão prepara o alimento, você estará livre para realizar suas tarefas.

Além disso, as máquinas possuem temporizador para programar o tempo de preparo. Exemplo: você pode iniciar o preparo às 23h, antes de dormir, e programar a panificadora para terminar o pão às 7h, horário que irá acordar.

Como escolher a máquina de pão

Agora que você já sabe as vantagens e como funciona o eletrodoméstico, vamos te instruir como escolher a máquina de pão ideal para você.

Primeiramente, a melhor máquina de pão será aquela que suas necessidades por um bom custo benefício. Veja:

Valores

Existe uma variedade de marcas e tipos de máquinas no mercado. Você deve se atentar, então, para aquelas que melhor se encaixarem no seu bolso.

Consumo

Se sua família for grande ou se pensa em comercializar os pães, logo, você deve optar por aquelas que possuem maior capacidade de produção de massas.

Funcionalidades

Se você deseja ousar e experimentar fazer várias receitas como sua máquina de pão, invista naquelas que possuem, então, funcionalidades de receitas variadas.

Barulho

É normal que as máquinas produzam ruídos durante o preparo dos alimentos. Se você não gosta de barulho, procure, então, um modelo que emita sons mais baixos.

Agora que você já sabe como escolher máquina de pão, corra e garanta a sua e, se delicie com suas novas receitas.