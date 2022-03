Lavou a roupa e não tem onde colocar para secar? Seu espaço é pequeno e não sabe qual o melhor varal comprar? Vem com a gente que vamos te dar umas dicas bem bacanas a respeito! Hoje, vamos te mostrar dicas incríveis de como escolher varal para ambientes pequenos. Acompanhe.

Desafios de morar em locais pequenos

Muito embora uma casa pequena tenha todo um charme e várias possibilidades de decoração, é também um desafio adequar algumas necessidades cotidianas como, por exemplo, lavar e secar roupas!

Hoje vamos te dar algumas dicas para tornar essas tarefas, geralmente semanais, menos árduas para quem tem pouco espaço!

Lavar as roupas para quem tem pouco espaço

Não deixe as roupas acumularem! Lave pequenos montes, pois, se não tiver espaço para secar, você corre o risco de ter que lavar todas as peças novamente, já que ficarão com mau cheiro. Além disso, separe as peças grandes das peças pequenas. Por exemplo, no dia de lavar roupas de cama, priorize essas peças. Lembre-se que elas ocupam um espaço muito grande no varal!

Compre cabides de plástico e dê prioridade ao colocar as roupas para secar nesses cabides. Dessa forma, além de economizar espaço, eles também economizam energia, pois, quando estendidas no cabide, nem sempre precisam ser passadas a ferro!

Veja como escolher varal para ambientes pequenos

Vamos te apresentar algumas opções para você escolher a que melhor se adapta ao seu espaço. Confira e adapte essas opções ao seu ambiente e ao local que você tem disponível em casa.

Varal de teto

Esse tipo de varal ajuda na economia de espaço, pois não impede a circulação pela área da lavanderia e seu ajuste é bem fácil! Além disso, pode ser encontrado em diversos tamanhos!

Varal inox retrátil

Quer uma área de serviço super organizada e ainda ter espaço para secar roupas? Este varal tem versatilidade e durabilidade e, em nossa opinião, é excelente no quesito custo benefício! Alguns modelos desse varal permitem que seja completamente recolhido dentro do aparelho ou, ainda, que fiquem abaixados bem rente à parede!

Varal de chão

Essa opção é fácil de abrir e fechar para guardar. Esse varal tem a funcionalidade de ser colocado em um cantinho na lavanderia, mas também é excelente para quem busca o sol, pois pode ser colocado em outros locais da casa onde o sol estiver batendo para secar mais rápido suas roupas.

Um ponto negativo, é que o varal, ao ser montado, costuma ficar bem perto do chão. Sendo assim, roupas como calças compridas têm que ser colocadas com cuidado para não ficarem sujas!

Varal elétrico

Diferente e bem moderno, temos também o varal elétrico. Esse varal é ligado à corrente elétrica e faz o processo de secagem ficar muito, muito mais rápido! O diferencial é que esse modelo fica com as barras aquecidas e as roupas ficam secas! É uma excelente opção para quem não conta com ventilação na área da lavanderia!

Varal mágico

Essa opção interessante leva esse nome por ser moderna, prática e, também, por se adaptar muito bem a ambientes, inclusive pequenos. Esse varal é feito de alumínio e sua pintura é feita em pó ou, se preferir, de forma eletrostática que, inclusive, é considerada o tipo mais avançado de pintura que existe atualmente!

Varal dobrável

Você pode usar esse varal sem ocupar muito espaço, pois, como o próprio nome diz, basta dobrar e deixá-lo recolhido junto à parede, ficando bem acomodado em um cantinho da lavanderia.

Existe também um modelo no qual você pode prender os ganchos e, dessa forma, as cordas do varal ficam internas, dentro de um dispositivo. Para usar é só puxar, prender no gancho e utilizar o varal para secar roupas, recolhendo depois que a roupa estiver seca.

Afinal, qual é o melhor varal para o espaço pequeno?

Simples: aquele que te agrada, mas que também se adapta ao seu ambiente! Para escolher o seu varal, pense no espaço onde vai colocá-lo! Avalie em qual posição o sol nasce e se põe no ambiente e, principalmente, se o varal que deseja é do comprimento correto do local que você tem!

Além disso, avalie também o quão prático e fácil será o momento de colocar suas roupas no varal que escolher: existe espaço para esse varal em sua residência? O local onde o varal vai ficar é ventilado? Qual a quantidade de roupas que se pode colocar para secar ao mesmo tempo? Vai precisar de dois modelos de varal? Perguntas bem básicas antes de comprar o seu varal!

Gostou das dicas? Esperamos que com todas essas informações e opções você consiga optar por aquele modelo que mais atender às suas necessidades!