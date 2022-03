Mapas mentais: principais vantagens e como usar

Cada um de nós consegue estudar melhor de uma determinada maneira e a partir de uma certa técnica.

Porém, encontrar o método perfeito para você pode ser muito complicado. Isso porque, existem diversas formas diferentes de encarar os seus estudos e elas dependem, por exemplo, da prova que você irá fazer, como um concurso, um vestibular ou a prova do ENEM.

Assim, para te ajudar e te mostrar uma nova opção, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre como estudar com mapas mentais. Vamos conferir!

Mapas mentais: o que são?

Estudar por meio de mapas mentais é uma técnica que foi criada na segunda metade do século XX pelo inglês Tony Buzan. Anthony Peter Buzan nasceu em na Inglaterra, no ano de 1942, e foi o idealizador dessa técnica pioneira.

A técnica de Buzan consiste na realização de resumos de um tópico por meio de associações, que podem acontecer com o uso de setas coloridas, gráficos, desenhos e frases curtas.

Os mapas mentais idealizados por Tony Buzan são utilizados por milhares de estudantes em todo o mundo, principalmente por vestibulandos e concurseiros.

Mapas mentais: como fazer?

Você precisará de uma folha em branco e canetas (preferencialmente coloridas) para fazer o seu mapa mental. Você pode fazer também em um tablet ou em um computador – a técnica será a mesma.

No meio da folha você escreve o título do tópico que você está estudando. A partir disso, você deverá puxar diversas setas para realizar associações entre o título e as principais informações sobre ele. Escreva palavras-chaves ou frases relevantes sobre o tema em cada um dos pontos das setas.

Se o tema que você estiver estudando for muito extenso, você pode puxar outros subtítulos por meio das setas, dividindo a sua folha em várias partes diferentes.

O ideal é que você use canetas de cores diferentes para as setas e para o título e os subtítulos.

O principal ponto que você deve levar em consideração na construção de um mapa mental é que essa técnica se baseia no aspecto visual. É uma técnica gráfica e que tem como objetivo fazer com que o seu cérebro crie associações entre o tema estudando e as principais informações sobre os mesmos.