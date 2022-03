Conseguir falar sobre depressão no trabalho não é fácil. Dependendo da forma como o assunto for abordado, a pessoa depressiva pode se sentir invadida.

Por isso, neste texto reunimos sugestões de como abordar o tema de forma geral (com eventos, por exemplo), e como lidar com isso quando um colaborador, individualmente, demonstra os sintomas e fala sobre o assunto.

Acompanhe!

Como falar sobre depressão no trabalho?

Existem diversas formas de falar sobre depressão no trabalho. Algumas podem ser mais pontuais, como em conversas individuais com alguns indivíduos. Em outros casos, é possível falar sobre saúde mental de uma forma geral, por meio de eventos, por exemplo. A seguir você verá mais detalhes:

1. Eventos que abordem questões de saúde mental

De uma forma geral, você pode apostar em eventos que tratem de questões de saúde mental de maneira geral. Dentro desses eventos, a depressão pode ser apresentada para os colaboradores.

Afinal, quando pensamos em saúde, devemos considerar a importância da conscientização. Isso porque, muitas vezes, as pessoas sofrem com uma série de sintomas e nem se dão conta da situação. Assim, ao apresentar informações sobre saúde mental, automaticamente se torna mais fácil auxiliar o colaborador na sua busca pela ajuda certa.

2. No momento do feedback

Os feedbacks são essenciais no dia a dia de qualquer empresa. Por meio dele é possível apontar melhorias, tirar dúvidas, redirecionar algumas rotas, etc. Mas também é nesse momento que o empregador pode ouvir os colaboradores, lidar com os questionamentos e entender melhor o que se passa.

Apenas tenha o cuidado de ser atencioso quando a pessoa estiver falando sobre este assunto tão difícil. Afinal, falar sobre depressão no trabalho não é a coisa mais simples, certo? Então não fique forçando a barra e busque manter a escuta ativa enquanto o colaborador traz este tema.

3. Só aborde o assunto quando o indivíduo estiver à vontade

Reiterando o que trouxemos no tópico acima, não pense que falar sobre depressão no trabalho é algo que deve acontecer de forma “forçada”. Ou seja, só toque no assunto caso o colaborador traga isso à tona.

Não fique perguntando como “está a depressão”, ou dizendo coisas preconceituosas, como: “é só ter força de vontade”, por exemplo. Mas sim, saiba ouvir quando a pessoa traz o assunto à tona, e aborde o tema com tranquilidade.

Uma forma de abordar o tema com tranquilidade é, justamente, entendendo o que é a depressão, como ela acontece e como são os tratamentos.

4. Nunca exponha o que o indivíduo está sentindo

Jamais exponha a situação para outros colegas. Por exemplo, se uma pessoa tem depressão, jamais use-a de exemplo quando for falar sobre o assunto.

A única pessoa que deve falar que o colaborador tem ou não depressão é ela mesma. Ou seja, nunca chame o indivíduo para comentar sobre a depressão! Mantenha o sigilo!

5. Demonstre abertura e acolhimento

Sempre demonstre abertura para conversas e acolhimento. Você não precisa dizer que entende a depressão e que está ali para ajudar nesse sentido… Afinal, falar esse tipo de coisa pode soar discriminatório.

Mas sim, procure demonstrar, para todos os colaboradores, que você está aberto para conversas de apoio e suporte, quando necessário. Dessa forma você cria um clima de diálogo mais natural, sem estigmas.