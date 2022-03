As orquídeas são plantas que possuem um alto valor para a venda no mercado. Isso se dá pela beleza que ela tem e também pela dificuldade que é fazer uma muda dela. Pensando nisso, separamos dicas que vão te ajudar a aprender como fazer muda de orquídea sem erro. Quer conferir todas as informações? Então acompanhe as dicas incríveis de hoje e não erre mais no seu jardim.

Características das orquídeas

Conhecidas por serem belas plantas, as orquídeas são lindíssimas e muito particulares. Em geral, não possuem um tempo de vida determinado. As suas pétalas, que são únicas, são divididas em duas ou três.

Além disso, elas são conhecidas como as plantas que NÃO retiram os nutrientes das outras. As orquídeas são flores que, apesar de estarem juntas e apoiadas nas outras plantas, são caracterizadas como epífitas. Ou seja, não consomem nutrientes das outras plantas, mesmo que aparentemente esteja ocorrendo isso, afinal, elas não são plantas parasitas.

As orquídeas possuem sementes bem pequenas, o que facilita a propagação delas na natureza e é dessa forma que elas conseguem que suas sementes sejam carregadas pelo vento e, assim, iniciar a sua reprodução.

O que é preciso para não errar na hora de fazer a muda da orquídea

Hoje, você vai acompanhar o passo a passo certo para obter muda de orquídea através das sementes, do caule e pelo rizoma. Daremos início com a obtenção correta de muda através das sementes.

Como obter a muda da maneira correta através das sementes.

Para que a sua muda por sementes cresça sem erro, é necessário selecionar bem as suas sementes e, o principal, você precisará da ajuda de um fungo, chamado micorriza.

Mas porque é necessário usar esse fungo na muda feita por sementes?

As mudas de orquídeas feitas com sementes são extremamente carentes de nutrientes e, por isso, é nesse ponto que o micorriza entra, já que ela é fundamental no fornecimento de nutrientes para as plantas.

Para essa muda, você precisará de alguns ingredientes específicos que talvez não tenha conhecimento. São eles:

Água de coco;

Sementes ;

Uma orquídea adulta.

A orquídea adulta já possui micorriza, sendo assim, você só precisará fazer a infusão das sementes na água de coco por 24h. Logo após, coloque essas sementes na terra de uma orquídea já adulta e da mesma espécie, porque é lá que ela vai conseguir o fungo que necessita.

Vá regando a sua muda conforme for regando e acompanhando, também, o crescimento da sua planta adulta. Quando ela já estiver em torno de 10 a 15 cm, faça a retirada para um outro vaso para que ela comece seu desenvolvimento sozinha.

Como obter a muda da maneira correta através dos caules

Fazer muda através dos caules é um processo menos trabalhoso do que fazer pelas sementes. Você precisará de um caule com uma raiz que já esteja brotando.

Assim que você perceber que o caule já está com a raiz, retire o mesmo e coloque em um espaço novo preparado para recebê-lo.

Procure forrar o fundo do vaso com pedras e carvão. Coloque a terra já adubada com o que a orquídea necessita e, ali, plante seu caule com raiz.

Dependendo do tamanho do caule, você pode precisar de um suporte para ele. Sendo assim, faça uma fina estaca para apoiar e dar suporte a ele.

Como obter a muda da maneira correta através do rizoma

Se você nunca ouviu falar desse nome, não se assuste. O rizoma nada mais é do que o caule, mas é o que cresce na horizontal da planta.

Para esse cultivo da muda de rizoma você precisará retirá-lo da planta adulta para fazer as suas mudas.

Esse processo é o que tem mais probabilidade de dar certo, mas, você não pode simplesmente retirar o rizoma da planta adulta assim que ela brotar. Você precisa que ela tenha, ao menos, florado uma vez e que, além disso, tenha 6 bulbos. Isso é de extrema importância para que ela não morra.

Analise bem os seus bulbos e retire-os para fazer as suas mudas quando eles estiverem brotando.

Prepare um vaso com pedras e carvão ao fundo, além da terra necessária e adubada, segundo a necessidade da sua planta. Quando retirar o rizoma da sua planta adulta, você precisará dividir para fazer a muda. É preciso retirar todas as folhinhas que estiverem secas ou sem vida. Após esse processo, será necessário dividir em três, assim, você terá três novas mudas. Faça o plantio individualmente, assim terá mais chance de brotar!