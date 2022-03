Como fazer uma crítica construtiva? Descubra aqui!

Você sabe como fazer uma crítica construtiva? Ou tem dificuldades de colocar em palavras esse tipo de consideração?

Bem, a verdade é que nem sempre é fácil apontar algo negativo na conduta de uma pessoa. Até porque, em grande parte das vezes, o indivíduo pode assumir uma postura de defesa, o que atrapalha o desenvolvimento profissional.

Por isso, é necessário saber se aproximar da forma correta. E para isso, separamos algumas dicas que podem ser úteis. Acompanhe a seguir e saiba mais!

Como fazer uma crítica construtiva?

Para fazer uma crítica construtiva é preciso, antes de qualquer coisa, agir de forma racional. Se você estiver muito nervoso ou ansioso na hora de dar o feedback, pode ser que acabe falando coisas que “machuquem” a outra pessoa, e sabemos que não é esse o intuito, certo?

Portanto, respire fundo e marque um momento para o feedback. Não precisa ser imediatamente após o ocorrido. Mas sim, pode acontecer quando houver um tempo mais tranquilo e propício a isso.

Partindo desse ponto de vista, veja as considerações que podem lhe ajudar:

1. Saiba exatamente o que você quer que a pessoa melhore

Não adianta querer saber fazer uma crítica construtiva, se na prática você sequer tem ciência do que a outra pessoa precisa melhorar, certo? Afinal, como será possível passar uma mensagem assertiva se, na prática, nem mesmo você sabe o que deve ser melhorado? Pense sobre isso.

Sendo assim, comece avaliando a situação com mais tranquilidade. Você pode fazer um pequeno checklist com todas as informações importantes que deverão ser levantadas para a outra pessoa.

2. Pense em todos os aspectos positivos do indivíduo

Logo após ter em mente a lista de melhorias, procure pensar em todas as ações e aspectos positivos do indivíduo.

Durante a execução da tarefa, o que ele tem feito de bom? Quais são as habilidades profissionais dele que o destacam em determinadas circunstâncias? Pense sobre isso com muito cuidado.

Novamente, fazer uma lista pode ser interessante.

3. Comece falando algo positivo

No momento de fazer uma crítica construtiva, comece apontando os aspectos positivos que você listou anteriormente. Isso pode quebrar o gelo, além de tirar a pessoa da defensiva. Afinal, ela perceberá que o seu intuito é ajudá-la, e não julgá-la.

4. Apresente os pontos de melhoria, sem comparar e usando a estratégia do que “poderia ter sido”

Depois que apresentar tudo o que foi feito com qualidade, é hora de irmos a fundo apresentar os aspectos negativos.

Aqui, ao invés de apenas dizer “você não deveria deixar isso desorganizado”, é viável dizer o que poderia ter acontecido. No caso do nosso exemplo, você pode dizer assim: “seria interessante você ser mais organizado com x, y e z, para atingir esse e aquele resultado”.

Percebe a diferença? No segundo caso você não foca no comportamento ruim, mas sim, no esperado.

5. Apresente potenciais caminhos para o crescimento

Para finalizar a sua conversa na hora de fazer uma crítica construtiva, foque em apresentar potenciais caminhos que possam ajudar a pessoa a se desenvolver.

Seguindo o exemplo acima, você pode apresentar estratégias de organização, bem como ferramentas, visando auxiliar a pessoa em seu crescimento. Isso, certamente, servirá como base de motivação para ela.