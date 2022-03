Como ficam os trabalhadores que tiveram prejuízos em contas do Itaú

Não faltaram reclamações sobre o banco Itaú nesta quinta-feira (3). É que de acordo com informações oficiais, uma grande pane no sistema acabou mexendo com as contas de muita gente. Há registros de boletos não quitados, pagamentos duplos e depósitos que caíram sem ninguém pedir. E isso sem frisar outras questões.

De acordo com o Itaú, o problema já foi resolvido e na manhã desta sexta-feira (4), o sistema já foi normalizado. Isso quer dizer, portanto, que todo mundo já voltou a ter na conta os valores que tinha anteriormente. Todavia, especialistas alertam que ninguém pode ter prejuízo por causa de uma questão causada pela instituição financeira.

A dica neste momento é analisar a sua conta. Você teve algum prejuízo? O dinheiro que está lá é o mesmo que estava antes dessa pane? Você conseguiu pagar tudo aquilo que queria pagar? O sistema devolveu a quantia que tinha tirado? Todas essas perguntas precisam de respostas e é você quem vai ter que analisar isso.

Quem perceber que neste momento teve algum prejuízo precisa registrar reclamação no banco imediatamente. De acordo com especialistas, não dá para esperar. Além de reclamar com o Itaú, outra dica é abrir solicitações no Banco Central (BC) e também no Procon da sua região. Tudo isso pode fazer diferença mais na frente.

De acordo com as informações oficiais, o Procon do Rio de Janeiro e o do Paraná já pediram explicações ao banco Itaú sobre o que aconteceu nesta quinta-feira (3). A tendência natural é que os correspondentes de outros estados acabam indo pelo mesmo caminho. Pelo menos essa é a expectativa até aqui.

Não deu tempo de pagar a conta

Existe uma situação muito específica neste momento. Muitas pessoas tinham boletos e outras contas com prazo de vencimento até ontem. Muitos desses usuários não conseguiram fazer o pagamento.

De acordo com analistas, quando isso acontece, o cidadão não pode ser penalizado. Ele não é obrigado a pagar nenhum tipo de juros ou multas por atrasos dessas cobranças. Caso ele tenha que passar por isso, terá que pedir o ressarcimento ao banco.

De todo modo, se você chegou a realizar o pagamento ontem, uma dica importante é entrar em contato com a pessoa que deveria receber esse dinheiro. A ideia é justamente perguntar se a quantia chegou ou não antes de fazer qualquer reclamação formal.

Reclamação ao banco

Os analistas afirmam que é muito importante prestar atenção na documentação nesses casos. Fez um pagamento? Salve o comprovante. Recebeu um depósito? Salve o comprovante também. Tudo isso pode fazer diferença agora.

Acontece que ao registrar uma reclamação no banco você precisa ter evidências de que de fato está sendo prejudicado. Neste sentido, tudo é importante. Se possível, até mesmo um print da tela do celular pode ajudar.

Nossa equipe tentou entrar em contato com o Itaú para buscar entender o que aconteceu e dar voz ao outro lado da história. Porém, pelo menos até a publicação deste artigo, o banco não tinha nos respondido. Em caso de envio, essa matéria passará por uma atualização.