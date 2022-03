Hidratar a pele é fundamental para a saúde dela. Uma pele ressecada traz não só um aspecto ruim como também acelera o processo de envelhecimento. Existem diversos produtos que podem deixar a sua pele hidratada e viçosa. Porém, alguns deles podem ser muito custosos. Pensando nisso, hoje, selecionamos algumas dicas incríveis que vão te ajudar em como hidratar a pele com produto caseiro.

Saiba como fazer hidratação da sua pele usando produtos caseiros

A grande maioria dos produtos cosméticos tem indicação para diferentes tipos de pele. Mas as misturas que vamos ensinar, no geral, não vão restringir o uso para um ou outro.

Para que qualquer uma das misturas que você resolva fazer surta efeito, você precisa higienizar a sua pele antes de aplicar a hidratação. Isso fará com que a sua pele fique limpa para receber melhor a sua hidratação, pois, a pele que não é higienizada antes, está com os poros fechados e, consequentemente, acaba não recebendo a hidratação de maneira profunda. Isso resulta em apenas uma hidratação superficial e acaba sendo “jogada fora”.

Veja abaixo algumas misturinhas caseiras para hidratar o rosto

Precisando daquela dica ideal para deixar o seu rosto super hidratado e cheio de vida? O ressecamento vai chegar ao fim com essas dicas incríveis de produtos caseiros para você utilizar. Confira agora as nossas principais dicas.

Hidratante de argila

O hidratante com a misturinha de argila e outros ingredientes pode ser usado em vários tipos de pele, afinal, ele promove uma hidratação profunda e ajuda, principalmente, a pele oleosa, reduzindo consideravelmente a oleosidade.

Você precisará, antes de tudo, de uma colher de chá de cada um dos seguintes ingredientes:

Argila verde;

Água gelada;

Iogurte natural.

Basta misturar todos os ingredientes e aplicar no rosto já previamente lavado. Deixe agir por 15 minutos e depois retire com água gelada. Você pode repetir esse processo a cada 15 dias.

Hidratante de iogurte com mel

É sabido que, de forma geral, o mel é excelente em comidas, mas, ele também é ótimo para ajudar na hidratação da pele. Faça uma misturinha de uma colher de sopa de iogurte com uma colher de sopa de mel. Aplique no rosto e deixe agir por 15 minutos. Passado o tempo, retire o hidratante com água fria. Você pode fazer esse processo uma vez por semana.

Hidratante de babosa com óleo de rosa mosqueta

Para esse hidratante, você deve retirar o gel da babosa e, logo após, bater no liquidificador com uma colher de chá de óleo de rosa mosqueta.

Esse hidratante, além de obviamente hidratar, reduz algumas manchas no rosto e clareia a pele. Após aplicar essa mistura no rosto, você deve deixar agir por 20 minutos e, só então, retirar com água fria. Pode repetir esse processo uma vez ao semana.

Veja abaixo algumas misturinhas caseiras para hidratar o corpo

Pensando em hidratar melhor a pele do seu corpo? Se é disso que você está precisando, confira então, logo abaixo, as melhores opções de produtos caseiros.

Hidratante para o corpo com aveia, coco e leite

Esse hidratante caseiro corporal promete uma hidratação profunda para a sua pele. Para fazer, basta usar os seguintes ingredientes:

Primeiramente, 1 xícara de coco natural ralado;

Adicione 1 colher de aveia;

Por fim, 1 copo de leite morno.

Junte todos os ingredientes e, então, bata no liquidificador. Com o líquido batido, reserve enfim a mistura e aplique em todo o corpo. Deixe agir por 15 minutos e tente usar toda a mistura, pois não é possível armazená-la.

Hidratante com óleo de amêndoas e manteiga de cacau

Graças a manteiga de cacau, esse hidratante é ótimo para peles que, por algum motivo, estão bem ressecadas. Dessa forma, para fazer esse hidratante você precisará de:

¼ de xícara de manteiga de cacau;

5 gotas de óleo de amêndoas.

Primeiro, derreta a manteiga de cacau em banho maria e, em seguida, adicione as gotas de óleo de amêndoas e bata essa mistura em um mixer ou liquidificador até que ela ganhe consistência de creme. Esse hidratante pode ser conservado, basta colocar em um pote de vidro.

Recomendações de uso: usar no corpo todo 3 vezes por semana.

Hidratante de laranja

Além de ser, antes de tudo, um potente hidratante, esse produto caseiro com óleo essencial de laranja é rico em vitamina C que é, de fato, um excelente antioxidante para a sua pele!

Para fazer esse hidratante você precisará de:

5 gotas de óleo essencial de laranja;

¼ de xícara de manteiga de cacau;

A mesma quantidade de óleo de coco.

Assim sendo, derreta em banho maria o óleo de coco e a manteiga de cacau e, logo após, bata essa mistura com as gotas de óleo essencial em um mixer ou liquidificador. Por fim, você pode armazenar essa misturinha também em um pote de vidro.