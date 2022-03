Os bancos de couro dos carros precisam de alguns cuidados especiais para se manterem mais novos, mesmo com o passar do tempo. Se você tem dúvidas sobre como hidratar banco de couro do carro, hoje, vamos te ensinar algumas técnicas que vão te nortear no cuidado com esse material. Confira as nossas dicas incríveis.

A importância da hidratação no banco de couro

Afinal, como hidratar banco de couro do carro? Com o passar do tempo, os bancos de couro vão perdendo a sua hidratação natural e precisando, portanto, de algumas ações que possibilitem a sua hidratação, seja através de produtos ou de misturinhas caseiras.

Porém, não basta apenas hidratar o seu banco de couro. É extremamente importante que você faça a limpeza dos seus bancos com frequência. Limpar os bancos vai fazer com que eles fiquem mais preparados para receber o produto que será necessário para a sua hidratação. Por consequência, fará com que seu banco fique com um aspecto mais viçoso e bem mais hidratado.

Para te ajudar, vamos mostrar o passo a passo da hidratação, mas também, como fazer a pré-hidratação.

O passo a passo do preparo do banco para receber a hidratação

A pré-hidratação consiste em que seja feita uma limpeza profunda no local. Infelizmente, por mais que você seja extremamente cuidadoso com o seu carro, com o tempo, é inevitável que as sujeiras fiquem acumuladas naqueles cantinhos que não há como tirar. E para melhorar o aspecto do seu banco.

Nada melhor do que fazer uma limpeza com sabão líquido neutro. Então, faça uma solução com água e sabão líquido neutro. Depois disso, passe em toda a extensão do banco essa solução com o auxílio de uma esponja. Tenha muito cuidado nessa hora, pois é indicado fazer isso com o lado fino da esponja, o lado grosso pode danificar e o tecido.

Após passar a solução com a esponja, passe um pano úmido macio e retire toda aquela solução que foi aplicada com a esponja. Assim, só depois que você deverá vir com um pano seco para secar qualquer umidade que ainda existir por ali.

Como hidratar banco de couro do carro corretamente

Fazer a hidratação do banco de couro é essencial. Afinal, isso prolonga o tempo útil dele, o que aumenta a sua durabilidade.

Existem alguns produtos que fazem essa hidratação. Entretanto, existem outros que podem ser feitos por você, como uma misturinha caseira para hidratação do seu banco.

Caso a hidratação do couro seja feita com um produto apropriado para isso, o modo de aplicação costuma vir no verso da embalagem. Porém, um truque primordial para dar mais potência para sua hidratação é passar o hidratante com o auxílio de uma flanela.

Misturinhas caseiras para hidratar banco de couro do carro

Se você não quer investir seu dinheiro em produtos comprados para fazer a hidratação dos bancos do seu carro, você mesmo pode fabricar a seu próprio hidratante com alguns ingredientes. Então, confira abaixo quais são os ingredientes, o passo a passo e como aplicar.

Misturinha com azeite de oliva e amaciante

Fazer uma misturinha com azeite de oliva e amaciante é muito fácil. Você precisará de um pote com três colheres de sopa de azeite de oliva e a mesma quantidade de amaciante. Misture os ingredientes e adicione 5ml de vinagre.

Após isso, com um pano úmido, passe a misturinha em todos os bancos e depois passe um pano seco para retirar o excesso e lustrar seu banco.

Misturinha com amaciante

Para essa misturinha, você precisará de 100 ml de água e 50 ml de amaciante. Coloque tudo em um borrifador e aplique diretamente no banco. Então, passe um pano seco ou com uma flanela e aguarde duas semanas para repetir o processo.

Misturinha com amaciante e hidratante de corpo

Essa misturinha precisa de 100 ml de água, duas colheres de sopa de amaciante e duas colheres de sopa de hidratante de corpo de sua preferência.

Misture bastante em um pote de vidro ou de plástico. Para fazer a aplicação, é necessário que você tenha em mãos um pano úmido e aplique essa mistura no pano. Com o pano úmido com a mistura, basta você passar em todos os bancos. Assim, pode fazer esse processo uma vez ao mês.

Com todas essas dicas de como hidratar o banco de couro do carro, você terá bancos perfeitos e sem rachaduras por muito mais tempo, conservando assim a beleza e a funcionalidade deles.