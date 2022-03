Se você quer aprender como hidratar jaqueta de couro, saiba então que está no lugar certo. Temos dicas incríveis que podem te ajudar muito nessa tarefa. Então, confira agora todas as nossas dicas e aprenda a deixar suas jaquetas sempre em bom estado.

Saiba como hidratar jaqueta de couro

Afinal, como hidratar jaqueta de couro? A jaqueta de couro é uma peça de roupa que está sempre em moda e pode ser usada para várias ocasiões. Afinal, é um traje versátil que possui modelos femininos e masculinos. Dessa forma, proporciona um look um pouco mais moderno e até traz um grau de sofisticação.

Ao mesmo tempo, esse material exige bastante cuidado para preservar a qualidade e integridade da roupa. Afinal, pode desgastar facilmente caso não seja hidratado de forma correta.

Com isso, preparamos algumas dicas de como hidratar sua jaqueta de couro. Na verdade, podem ser aplicadas para outras peças como botas, bolsas, etc.

Limpeza e secagem

Antes de hidratar sua jaqueta, você precisa garantir que ela esteja limpa, seca e sem manchas. Normalmente, você só precisa utilizar água para realizar esse processo. Dessa forma, utilize um pano umedecido para limpar toda a superfície da peça. Em seguida, use um pano seco para retirar o excesso de umidade que permanecer.

No caso de manchas, você pode usar um detergente neutro e aplicar sobre a jaqueta antes de passar o pano umedecido. Lembrando que não precisa encharcar o pano. Então, basta umedecê-lo levemente, também para não danificar o material.

Produtos hidratantes específicos

É interessante que você invista um pouco em produtos específicos para hidratar couro. Claro que existem algumas opções caseiras que são bem úteis e podem “quebrar o galho”. Então, em momentos de necessidade, como falta de dinheiro ou dificuldade em achar determinado produto, as opções caseiras são ótimas opções. Alguns deles são o próprio azeite ou o óleo de amêndoas, que geralmente são bem acessíveis para todos.

Porém, para um resultado mais satisfatório e para evitar qualquer possibilidade de dano, é mais recomendável utilizar um condicionador hidratante. Assim, é uma opção que, além de hidratar a peça, também possui a função de protegê-la.

Como aplicar?

O mais correto é hidratar suas peças de couro no intervalo de 3 a 4 vezes ao ano. Ainda assim, mantenha sempre os mesmos métodos de hidratação, que são os mais corretos.

Você pode seguir as instruções no rótulo do produto de sua preferência. Para aplicar sobre a jaqueta, é possível utilizar tanto um pano quanto uma escova. Entretanto, preste atenção se essa escova possui cerdas macias e que não agridam o material.

O pano também deve ser macio. Então, você deve aplicar o produto em toda a extensão da jaqueta e deixar agir por alguns minutos. Se já estiver muito tempo sem hidratação, o couro pode estar um pouco ressecado. Com isso, você pode repetir o processo de aplicação mais de uma vez, mas também sem exagerar.

Depois de deixar o condicionador agir por um tempo, você deve retirar o excesso do produto com um pano ou com a escova, que nessa etapa seria mais ideal. Então, tente não hidratar logo antes do momento de usar a jaqueta. Afinal, é interessante deixar o couro descansar por mais um tempo. Isso vai melhorar a fixação do produto e proporcionar mais brilho.

Evite exposição ao sol

Um dos hábitos que mais desgasta e danifica o couro é pendurar a peça no varal exposto ao sol. Como é um material mais sensível, essa exposição pode descascar várias partes da jaqueta. Assim, pode proporcionar aquele aspecto de roupa velha, até mesmo por conta de outras deformidades que podem acabar surgindo.

A verdade é que o calor em si pode estragar a sua jaqueta de couro. Por isso, também evite passar ferro para não danificar ainda mais o material. Assim, uma opção é utilizar um tecido mais grosso por cima no momento de passar, assim você evita o contato direto do ferro com a jaqueta.

Respeite as etapas de lavagem e de hidratação

O mais importante de ressaltar aqui é que você nunca deve guardar a jaqueta molhada. Dessa forma, utilize um pano para secar e estenda a peça em um local com temperatura ambiente e SEM EXPOR AO SOL. Afinal, o excesso de umidade pode danificar a jaqueta irreversivelmente.

E se minha jaqueta estiver com mofo?

Mais uma vez, você deve retirar o mofo antes de começar o processo de hidratação. Nesses casos, você pode recorrer preferencialmente para produtos caseiros.

O vinagre é sempre nosso aliado para realizar limpezas mais complicadas. Com isso, você pode utilizar um vinagre mais claro (branco). Então, umedeça o pano e passe exatamente por cima do local do mofo.

O excesso sairá facilmente! Depois é só secar e passar o condicionador hidratante.