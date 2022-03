Conseguir lidar com pessoas que tentam te prejudicar no trabalho é algo difícil, e em alguns casos, pode ser visto como algo “pesado”. Por isso, é fundamental aprender a melhorar o relacionamento, na medida do possível, além de colocar a si mesmo em primeiro lugar.

Neste texto, portanto, apresentamos essas e outras considerações que podem ser úteis para você. Acompanhe e saiba mais!

Como lidar com pessoas que tentam te prejudicar no trabalho?

Não pense que lidar com pessoas que tentam te prejudicar no trabalho é “bater de frente” ou “brigar” com quem quer que seja.

Esse tipo de comportamento de “falar mesmo o que vem à mente” pode ser MUITO prejudicial para a sua imagem profissional. Além de que o simples ato de levantar a voz já faz com que você perca a razão.

Sendo assim, foque em outros caminhos, mais promissores, para isso. Abaixo exemplificamos isso:

1. Converse diretamente com a pessoa e seja franco

Se a situação está pautada em uma única pessoa, procure conversar diretamente com ela. Não caia naquele erro de ficar fazendo fofoca no trabalho, e tampouco dê atenção ao que estão falando sobre você.

Mas sim, seja maduro o suficiente para conversar com quem está causando a situação desagradável e seja franco. Não precisa ser grosseiro, mas pode ser claro em dizer quais comportamentos estão sendo desagradáveis.

Acredite, às vezes a pessoa nem se dá conta dos próprios comportamentos…

2. Foque em quem você é e faça o seu trabalho

Traga a sua atenção para quem você é e faça o seu trabalho, sem ficar se pautando em todo e qualquer comentário feito pelas outras pessoas. Afinal, do que adianta dar atenção às críticas destrutivas se, na prática, elas não agregam em nada? Pense sobre isso!

3. Baseie-se nos feedbacks do seu chefe

Quando você começar a acreditar nos comentários negativos das outras pessoas, foque nos feedbacks que o seu chefe lhe dá. Nem que para isso você solicite um novo feedback, a fim de saber, exatamente, quais são os seus pontos fortes e fracos.

Logo, você terá subsídios para não se deixar abalar na hora de lidar com pessoas que tentam te prejudicar no trabalho.

4. Ignore os comentários com base em fofoca

Novamente, reiteramos a importância de você não dar atenção às fofocas. Especialmente àquelas nas quais você tem provas de que são inverdades sobre você.

Sabemos que é difícil, simplesmente, ignorar o que as outras pessoas estão falando de nós. Mas, à medida que conseguimos nos livrar disso, vamos nos sentindo mais tranquilos e menos preocupados com esses comentários.

Portanto, lembre-se de focar em quem você é e deixe a fofoca sempre de lado.

5. Converse com o gestor quando nada funcionar

Por fim, procure ajuda do seu gestor, caso nenhuma das dicas de como lidar com pessoas que tentam te prejudicar no trabalho tenham funcionado.

Ou seja, se você perceber que está, de fato, sendo prejudicado na prática, converse com o seu gestor para que ele entenda o que está acontecendo e, em cima disso, tome medidas cabíveis. 😉