Como limpar churrasqueira  – Notícias Concursos

Hoje vamos te ensinar como limpar churrasqueira com dicas incríveis e efetivas. Quem é fã de churrasco sabe que não há nada melhor do que ter sua própria churrasqueira em casa para sempre poder fazer aquele churrasco delicioso. Entretanto, a parte chata do churrasco é, sim, fazer a limpeza da churrasqueira depois de usar. Então, pensando nisso, trouxemos algumas dicas para limpar a churrasqueira de forma adequada e fácil. Então, confira!

Aprenda como limpar churrasqueira

É muito importante sempre limpar a churrasqueira após o uso, isso porque, como é uma ferramenta usada para manusear a comida, pode ser anti-higiênico manter essa ferramenta suja. Então, para te ajudar, separamos dicas essenciais de como limpar churrasqueira. Confira agora.

Não deixe a sujeira acumular

A primeira dica para a limpeza da churrasqueira é não deixá-la suja por muito tempo. Além de estragar a churrasqueira, isso pode fazer com que a limpeza seja ainda mais difícil, já que a sujeira ficará incrustada nela. Então, o ideal é limpar a churrasqueira sempre após o uso.

Existem diversas formas diferentes para a limpeza. Dessa forma, escolha o mais compatível com você e tenha a churrasqueira sempre limpinha. É importante ressaltar também que cada churrasqueira possui um jeito diferente de ser limpa, sem que ela seja danificada.

Além disso, manter a churrasqueira suja pode contribuir também para que ela vá enferrujando aos poucos. Isso não é interessante, por se tratar muitas vezes de um equipamento caro que pode, sim, estragar sendo mantido nessas condições.

Churrasqueira de inox

A churrasqueira de inox é um dos tipos mais comuns. Ela pode ser limpa com bicarbonato de sódio. Para isso, basta misturar um pouco de bicarbonato com água e aplicar na churrasqueira. Então, deixe agir por algumas horas ou, dependendo da sujeira, de um dia para o outro. Em seguida, finalize limpando com água e sabão, deixando que seque naturalmente. Use uma esponja para esfregar e auxiliar na limpeza, pois assim a sujeira irá sair com mais facilidade.

Churrasqueira de alvenaria

Já a churrasqueira de alvenaria não pode ser lavada, para que não seja estragada. Então, após seu uso, espere esfriar e faça, então, sua limpeza com uma escova seca, retirando, também, os restos de carne e do carvão usado. Mantendo a churrasqueira assim, ela estará pronta para uso novamente numa próxima vez. Dessa forma, ela poderá ser sempre usada e mantida limpa sem grandes dificuldades.

Churrasqueira a bafo

Para a limpeza da churrasqueira a bafo, use uma escova com cerdas macias. Use detergente ou sabão para a limpeza de cada peça, então vá esfregando para remover toda a gordura. No caso de muita sujeira, tente deixar a churrasqueira de molho com um pouco de limão, para uma limpeza mais efetiva.

Churrasqueira a gás

Já a churrasqueira a gás costuma ter um controle autolimpante, então basta esperar que esfrie e seguir as instruções do fabricante para sua limpeza. Entretanto, caso a sujeira continue, você pode limpar a churrasqueira novamente com o auxílio de uma bucha. Aliás, suas peças podem ser deixadas de molho em água quente para uma limpeza mais efetiva.

Como fazer a limpeza das grelhas

Para fazer a limpeza das grelhas de forma fácil, basta deixá-la de molho por um tempo em uma solução com água morna e detergente. Então, deixe agir por pelo menos meia hora, para que a gordura seja derretida, facilitando, então, a limpeza.

Depois de deixar a grelha de molho, chegou a hora de fazer a limpeza. E nesse caso, basta limpar da forma que preferir. Algumas pessoas usam uma bucha como de costume, já outras preferem usar pão velho. Então, o importante é deixar a grelha bem limpinha, já que é a parte da churrasqueira que tem o contato direto com a carne.

Para que a grelha não fique muito cheia de gordura, o segredo é fazer a limpeza enquanto ela ainda estiver quente. Dessa forma, espere que esfrie um pouco para que você consiga manusear. Então, comece esfregando com detergente, assim você irá perceber que a gordura acabará sendo derretida aos poucos, podendo ser limpa com facilidade.

Como limpar o exterior da churrasqueira

Para a limpeza do exterior da churrasqueira, não há muito segredo, basta esfregar uma bucha misturando um pouco de água e detergente. Então, esfregue até que toda a sujeira saia. Em seguida, retire o excesso com um pano para que fique limpa.

Sempre leia o manual de instruções da sua churrasqueira ou procure saber qual o seu modelo antes de começar a limpar. Isso porque, como dito no artigo, cada uma pede por um tipo diferente de limpeza.