Como limpar fritadeira elétrica – Notícias Concursos

A fritadeira elétrica, também chamada de “queridinha” por muitas mulheres, para ter um bom funcionamento e estender a sua vida útil, precisa de limpeza. Hoje, vamos te contar como limpar fritadeira elétrica de forma adequada usando dicas incríveis. Assim, acreditamos que podemos tirar as suas dúvidas em relação ao assunto. Então, confira todo o passo a passo e aproveite.

Como limpar a fritadeira elétrica

Afinal, como limpar fritadeira elétrica? A fritadeira elétrica necessita de cuidados em sua limpeza, uma vez que possui cantos escondidos, cesto com muita gordura e partes desmontáveis.

Como regra, geral para a limpeza de todas as partes da fritadeira, precisamos cuidar com:

Não utilizar líquidos inflamáveis para a limpeza. Entre os líquidos inflamáveis, podemos citar: álcool, querosene, gasolina, thinner e solventes.

Não utilize produtos químicos como amoníaco e ácidos para a limpeza.

Evite utilizar objetos pontiagudos, nem esponjas de aço para limpar a sua fritadeira, pois esses objetos danificam o antiaderente das peças.

Limpando a parte externa da fritadeira elétrica

A parte externa da fritadeira elétrica é a parte mais limpa. Assim, você pode limpar com um pano úmido. Mas, se ficar alguma sujeira mais grossa, você pode usar um produto de limpeza desengordurante em cima de uma esponja umedecida. Assim, passe um pano úmido para retirar o produto depois.

Se tiver alguma marca ou mancha na parte externa, use um pano úmido com algumas gotas de detergente neutro para a limpeza.

Para finalizar, passe uma toalha de louça seca ou papel toalha por toda a parte externa da fritadeira elétrica.

Limpando a cesta da fritadeira elétrica

A cesta da fritadeira elétrica é a parte mais suja e engordurada. Então, limpe sempre a cesta depois de esfriar.

Deve-se ter o maior cuidado para limpar adequadamente. Também deve conservar o revestimento antiaderente.

Para limpar a cesta, você pode colocar na máquina lava-louça. Porém, recomenda-se que a limpeza seja feita manualmente. Para fazer a limpeza, utilize água quente, detergente e uma esponja de lavar louça.

Se ficar restos de comida grudados na cesta, encha ela com água quente e detergente. Depois, deixe de molho por 15 minutos. Assim, irá amolecer os restos de comida, e ficará mais fácil de limpar.

Se ainda permanecer gordura na cesta, você pode usar um produto de limpeza desengordurante líquido.

Se a cesta for de aramado, use uma esponja com detergente para limpar a cesta. Assim, repita o processo até ficar bem limpo. Então, você pode usar uma escova para limpar a sujeira que está grudada.

A parte externa da cesta pode ser limpa com uma escova. Afinal, normalmente não possui o revestimento antiaderente.

É normal que, após cozinhar algum alimento na fritadeira elétrica, a gordura seja depositada na bandeja própria para isso. Então, a bandeja fica abaixo da cesta. Use a mesma maneira de limpar que foi indicado para a limpeza da parte interna da cesta.

Pode haver necessidade de deixar alguma peça de molho, com o intuito de remover manchas ou cheiro forte. Nesse caso, use uma mistura de bicarbonato de sódio com vinagre.

Limpando a parte interna

A parte interna sempre deve estar fria para iniciar a limpeza, então não esqueça de desligar o aparelho da tomada.

Com a utilização da fritadeira elétrica, forma-se uma camada de gordura e resíduos na parte interna superior. Se não for limpa adequadamente, a sujeira pode comprometer o funcionamento e o resultado da preparação dos alimentos.

O depósito de gordura formado possibilita a alteração do aroma e do sabor dos alimentos.

Por isso, é importante limpar o óleo da fritadeira elétrica. Isso garante que ela possa funcionar adequadamente e proporcionar alimentos mais saborosos.

Para limpar, você pode usar uma esponja e água quente. Se for necessário, você pode usar uma escova macia para retirar restos de alimentos que estão grudados na resistência. Depois, passe um pano úmido para tirar a sujeira acumulada.

Onde tem a ventoinha e a resistência, só passe uma escova para retirar a gordura que está grudada.

Dica extra

Atenção: não molhe e não lave as partes internas, só limpe onde conseguir. Afinal, a fritadeira elétrica não deixa de funcionar porque tem gordura grudada. Aliás, muito menos vai contaminar os alimentos. Afinal, ela funciona em altas temperaturas, não dando possibilidade para a contaminação.

Agora que você já sabe como limpar adequadamente a sua fritadeira elétrica, coloque em prática todas as dicas e informações que separamos hoje para você. Assim, a sua fritadeira elétrica vai agradecer por estar bem limpa. Com certeza isso vai evitar problemas de funcionamento do produto e até de contaminação. Dessa forma, você poderá preparar alimentos saborosos sempre que desejar.