Como limpar janelas facilmente – Notícias Concursos

A faxina em uma casa é essencial para manter a limpeza e organização. Todos os cômodos costumam ser minuciosamente limpos. Porém, às vezes, as janelas são esquecidas quando o assunto é limpeza. Mas, afinal, por onde começar a limpeza delas? Como limpar janelas facilmente? Hoje, vamos responder a sua dúvida e, mais do que isso, você saberá como limpar as janelas da sua casa. Confira todas as nossas dicas incríveis e saiba mais sobre o tema.

Saiba como limpar as janelas da sua casa facilmente

A limpeza das janelas é essencial para que, quem está fora do local, tenha uma imagem boa e agradável da casa ou apartamento. Mas, manter a limpeza das janelas em dia levanta uma série de questionamentos como, por exemplo: preciso investir em produtos caros para conseguir um resultado que beira ao profissionalismo? A resposta é: não precisa!

Você pode limpar a sua janela de maneira rápida, eficaz e fácil usando os produtos que tem em casa. Por isso, para saber como limpar as suas janelas facilmente, elencamos algumas possibilidades de como fazer a limpeza. Veja abaixo quais são elas e comece a sua faxina do jeito certo e gastando pouco.

Veja algumas opções de receitinhas caseiras que podem ser muito úteis na limpeza das janelas

É importante que você veja o material das suas janelas antes de executar e colocar em prática o que indicaremos a você. Confira as informações e comece a separar os ingredientes em casa.

Limpeza dos vidros

Geralmente, para a limpeza dos vidros, existem opções já prontas no mercado. Opções essas que, por vezes, podem ser extremamente custosas. Por isso, separamos para você uma maneira de fazer a limpeza dos vidros da janela com uma receitinha caseira. E para ela, você precisará de:

Um borrifador;

200ml de água;

50ml de álcool;

20ml de vinagre de álcool.

Será preciso colocar todos os ingredientes no borrifador. Para aplicar essa misturinha, a sua janela já deve estar previamente limpa, pois a proposta dessa receita é finalizar a limpeza de maneira prática e rápida, deixando com um brilho único.

Com o borrifador, aplique a mistura em toda a extensão do vidro da janela. Espere agir por um minuto e aproveite para ter um pano úmido em mãos. Com esse pano úmido, passe em todo o local onde você aplicou a mistura, sempre em sentidos iguais. Repita o processo quantas vezes forem necessárias.

Para dar brilho à sua janela, após finalizar com o pano úmido, passe um pano seco em toda ela e você notará o brilho que ela terá.

Lavagem dos trilhos da janela

Sabe quando a sua janela tem trilhos de aço inox e você vê a sujeira ali, mas não sabe como tirar? A partir de hoje, você vai preparar uma solução infalível que vai te ajudar nisso. Para essa solução, basta você separar os seguintes ingredientes;

Detergente neutro 20ml;

2 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio;

2L de água;

1 colher de sopa de vinagre.

Misture tudo isso em um balde e, com uma esponja, aplique no trilho da sua janela. Para retirar a sujeira e a água que ficarem, você pode optar por remover os resíduos com uma mangueira, que jogará toda a água para fora, e um aspirador de pó que também aspira água. Na ausência desse aspirador de pó, basta você ir retirando aos poucos a água e a sujeira com um pano, até que fique tudo limpo.

Limpeza manutenção

Você não precisa lavar sua janela constantemente. Sendo assim, você pode fazer uma limpeza de manutenção a cada uma vez por semana. Para fazer essa limpeza é muito simples, pois você precisará apenas de um pano úmido, um pano seco e álcool. Pegue o pano úmido, umedeça com água e coloque também um pouco de álcool nele.

Existe uma melhor maneira para limpar?

Não existe! Tudo vai depender de como é a sua janela e os materiais que são usados nela. Mas, as limpezas que indicamos aqui acabam sendo excelentes opções e fáceis de aplicar.

Além disso, elas não demandam muito tempo do seu dia para limpar. Porém, se você deseja realizar uma limpeza dessas na parte externa da janela em um prédio, recomendamos que você não faça! Opte por procurar profissionais competentes para tal.

Com essas dicas de como limpar janelas facilmente, você poderá deixar os vidros com aparência incrível e sem gastar muito dinheiro. De forma prática é possível cuidar da casa e curtir seu tempo otimizado pela limpeza inteligente! Aproveite e boa faxina!