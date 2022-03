A máquina de lavar está presente em nosso dia a dia e nos é muito útil, mas o que poucos sabem é que até mesmo esse item precisa ser limpo de vez em quando com uma limpeza mais específica. Garantindo a limpeza correta na máquina, você garante também que as roupas estejam sempre limpas e cheirosas. Foi pensando nisso que separamos algumas dicas incríveis de como limpar máquina de lavar corretamente, para que você possa manter suas roupas sempre cheirosas.

Como limpar máquina de lavar corretamente

Quer aprender como limpar máquina de lavar corretamente? Temos dicas certeiras que irão te ajudar muito com essa tarefa. Confira a seguir como fazer isso da melhor forma e aproveite para higienizar a sua.

Qual o período para fazer essa limpeza?

Essa limpeza depende muito da quantidade de roupas que você lava em casa e o tempo de uso da máquina. Mas, o ideal é que seja feita pelo menos a cada dois meses pelo lado de dentro da máquina, deixando-a de molho. Já pelo lado de fora, faça a limpeza sempre que você vir a necessidade. É possível passar um paninho na máquina e mantê-la limpa.

Para as máquinas que ficam do lado de fora da casa, muitas vezes elas podem pegar mais pó do que o normal e dessa forma, acabam acumulando sujeira ou, até mesmo, atraindo baratas para dentro dela. Se esse for o seu caso, considere colocar em sua máquina uma capa para proteção, assim ela não pega pó e ainda é protegida de possíveis chuvas que podem, também, danificar seu eletrodoméstico.

Fazendo a limpeza da máquina

Para a limpeza, comece colocando no cesto da máquina água quente até o limite permitido, adicione em seguida um litro de alvejante ou o produto que você costuma usar para fazer a limpeza das roupas normalmente. Deixe que a máquina agite por aproximadamente um minuto e que a mistura repouse na máquina por pelo menos uma hora.

Feito isso, você deve continuar com o ciclo normal de limpeza da máquina e não pule a centrifugação também. Quando a máquina parar e terminar seu ciclo de limpeza, basta encher com água quente e, dessa vez, adicionar um litro de vinagre, repetindo todo o processo novamente. Assim, sua máquina estará limpa e pronta para a limpeza das suas roupas novamente.

Você pode fazer o uso do bicarbonato, que é um ótimo aliado na limpeza da máquina, basta fazer a limpeza normal, como descrito acima, e incluir um pouco de bicarbonato para a limpeza. Quando sua máquina estiver muito suja ou com mau cheiro, uma ótima forma de fazer a limpeza é usar água sanitária que além de limpar a máquina também irá matar todos os possíveis germes que estão ali.

Como fazer a limpeza externa da máquina

Já a limpeza externa pode ser feita de forma muito mais rápida e prática, basta fazer uma misturinha com água e sabão e, com a ajuda de uma esponja macia para não riscar, ir esfregando e retirando então todo o excesso de sujeira. Para locais em que a sujeira está mais impregnada e deve ter mais atenção, faça a limpeza com a mistura de água e vinagre.

Depois, com a ajuda de um pano seco, vá retirando o excesso e veja a máquina secando aos poucos. Nunca jogue, por exemplo, baldes de água diretamente na máquina, isso pode fazer com que ela estrague facilmente ou, até mesmo, que vá enferrujando aos poucos, impedindo assim seu funcionamento de forma efetiva. Por se tratar de um equipamento caro, também você deve sim tomar cuidados especiais.

Como manter a limpeza da máquina

E para que esse processo não seja repetido por muito tempo, você deve tomar algumas precauções. A primeira forma de preservar a limpeza da máquina, é não deixar roupas sujas lá dentro. Além disso, se você já lavou as roupas, estenda elas logo! Isso pode fazer com que sua máquina fique com acúmulo de sujeira por dentro ou, ainda, que fique com mau cheiro. Isso acontece porque as roupas sujas ou molhadas ficaram depositadas lá por um longo período de tempo.

No final de cada ciclo de limpeza, você pode também fazer uma lavagem rápida. Para isso, use apenas com um pouco de sabão, para sempre ir limpando e evitando que a sujeira seja acumulada. Por fora, vá também limpando a máquina sempre que possível com um paninho úmido e uma misturinha.

Por fim, agora que você já aprendeu como limpar corretamente, é só aproveitar sua máquina sempre bem higienizada e sem sujeiras por perto!