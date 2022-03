Muitas pessoas negligenciam a limpeza da piscina de bebê por achar que não é necessário. Mas é de extrema importância você sempre manter a limpeza e higienização e o cuidado com as piscinas, não importa o tamanho e o material. E, afinal, como limpar piscina de bebê de forma correta? Hoje, separamos algumas dicas incríveis para você seguir e aprender. Confira.

Saiba mais sobre como limpar piscina de bebê

Maravilhosa para dias quentes em todo o verão e para a diversão dos pequenos, a piscina de bebê vem sendo muito usada para refrescar e distrair as crianças. Ela pode ser usada em qualquer lugar e montada a qualquer hora, pois é pequena e inflável. Só que apesar da praticidade, ela demanda cuidados especiais.

Confira agora então, logo abaixo, algumas dicas para você limpar a piscina de bebê adequadamente, para preservar o material e zelar pela qualidade da saúde dos pequenos.

Remova as sujeiras fáceis com uma peneira

O ideal é que você sempre ande com uma peneira no bolso, para que possa remover a sujeira que acumula na água. Mesmo sendo uma piscina pequena e, portanto, com pouca água, a piscina de bebê acumula muita sujeira trazida pelo vento e também alguns insetos que caem tentando beber a água.

Para evitar que seus pequenos acabem mexendo na sujeira e, até mesmo, evitar que algum tipo de doença transmissível por algum inseto os atinja, é importante deixar sempre a água completamente limpa e livre de sujeira para a diversão deles.

Você pode fazer essa limpeza em qualquer lugar, até mesmo quando não estiver em casa. Caso essa piscina fique montada diariamente no seu quintal ou em qualquer outro lugar, ainda cheia de água, sempre se certifique de limpar muito bem e passar a peneira diariamente. Você também deve trocar a água a cada dois dias.

Escove a piscina com frequência

Outra dica ideal para você limpar adequadamente a sua piscina para bebês, é fazer uma escovação frequentemente no local. Caso você use a piscina frequentemente, talvez até diariamente, é preciso fazer a escovação até mesmo com uma fórmula para você manter a higienização da piscina.

Dessa forma, removerá todos os possíveis lodos que podem se formar pelos cantinhos da piscina inflável, o que é extremamente prejudicial para a saúde dos pequenos.

Você deve manter uma escovação frequente e pode fazer isso até mesmo diariamente, para se certificar de que nada ficará muito sujo na piscina. Mesmo que você a desmonte todos os dias e esvazie, é necessário fazer uma escovação sempre depois de remover a água também, pois isso irá impedir que as poças de água nos cantinhos se tornem lodo.

Limpe a piscina adequadamente

Agora chegou a vez de você limpar a sua piscina adequadamente. Não é muito complicado, já que é pequena e não exige tantos cuidados. Basta você só se atentar a manter uma limpeza frequente.

A cada troca de água que você fizer na piscina, deve fazer uma lavagem, e isso pode ser feito apenas com um pouco de detergente, vinagre e com uma esponja. Tudo o que você precisa fazer é uma solução de vinagre com detergente, um dedo de medição para cada produto, em uma medida de um copo americano.

Complete o resto com água e misture um pouco. Em seguida, com auxílio da esponja, mergulhe ela nessa solução e passe por toda a piscina no interior. No exterior, você só precisará passar um pano úmido com vinagre. Então, tudo o que você precisa fazer agora é enxaguar normalmente e isso pode ser feito com o auxílio de uma mangueira ou, ainda, pode ser feito em um tanque mesmo.

Quando não estiver usando, desmonte

Um dos cuidados mais essenciais na hora de você lidar com piscinas de bebês é evitar deixá-la aberta e montada por muito tempo. Mas, em época de verão intenso, você pode deixá-la todos os dias montada para a diversão dos seus pequenos. Porém quando não estiver usando, até mesmo por alguns dias, o ideal é que você esvazie e desmonte a sua piscina.

Até porque, você deve levar em consideração que a água não pode ser tratada com cloro justamente pela saúde das crianças. Sendo assim, para evitar muito desperdício de água, trocando constantemente até mesmo quando não for usar, é recomendado que você guarde a piscina.

Como armazenar a piscina de bebê

Agora, já na hora de você armazenar a piscina, quando você não estiver usando em épocas frias, vai ser preciso se atentar a alguns cuidados. Para prolongar ainda mais a qualidade e o tempo de uso durável da piscina, você deve guardá-la completamente seca.

O ideal é deixá-la secando por 24 horas no lado externo e em meia sombra. Se atente para ver se elas estão úmidas ainda, pois, nesse caso, então você poderá usar um pano seco para passar antes de guardar.