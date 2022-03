Manter a limpeza da sua casa exige um trabalho diário e contínuo. Não existe nada em casa que se mantenha limpo todos os dias. Seria um sonho, não é mesmo? Mas, para que você tenha mais facilidade com algumas limpezas do seu dia a dia, existem truques e dicas que podem auxiliar. Por isso, hoje, separamos algumas delas para te ensinar como limpar piso de cerâmica. Confira nossas dicas incríveis e aproveite.

Saiba como limpar seu piso de cerâmica

Os pisos de cerâmica são amplamente aceitos nas casas dos brasileiros, pois são rápidos de aplicar, acessíveis e possuem uma durabilidade de até duas décadas! Além de todas essas vantagens, eles são ótimas escolhas para casas ou apartamentos em cidades extremamente quentes, pois uma das suas qualidades é deixar o ambiente mais fresco e arejado.

A estética dele também favorece bastante a escolha. Alguns são pisos com material antiaderente, outros esmaltados, não esmaltados e, até mesmo, porcelanato puro de um branco invejável, o que pode levantar o questionamento sobre como manter e limpar esse piso de cerâmica.

Existem algumas maneiras de limpar o seu piso de cerâmica e outras que você não pode fazer de jeito nenhum no momento da limpeza! Com os 4 passos que trazemos a seguir você fará a sua limpeza sem muitas preocupações.

Como deixar seu piso de cerâmica limpo com 4 passos

Os pisos de cerâmica precisam de cuidados e, para mantê-los com a mesma aparência de quando colocado, basta seguir as dicas a seguir.

Sem pó no seu piso

Sabe aquela sujeira fina de piso? Parece um tipo de areia bem fina com algumas poeiras junto. Se você quer manter seu piso impecável, retire todos os dias essa poeirinha.

Você pode escolher remover esses resíduos de várias formas como, por exemplo, fazendo uso de vassouras macias para evitar de arranhar seu piso. Pode ser com um aspirador de pó também e finalizando com um pano úmido.

Misturinha de água e detergente

Nem sempre só passar a vassoura, aspirador ou pano úmido vai resolver e retirar toda a sujeira. Então, quando você precisar investir em uma limpeza mais potente, faça uma misturinha nas seguintes proporções:

5 litros de água em um balde;

1 colher de sopa de detergente líquido neutro ou de coco.

Basta você colocar essa medida de ingredientes em um balde, esfregar com uma esponja na parte macia (geralmente é o lado amarelo) ou uma vassoura macia também. Depois disso, enxágue o seu piso, retire o excesso de água com um rodo e finalize secando com um pano seco.

Como desencardir rejunte

É super normal que, com o tempo, seu rejunte acabe ficando amarelado. Mas fique tranquilo que, com poucos ingredientes, você conseguirá deixar seu rejunte da cor normal novamente. Você precisará de:

100ml de álcool;

A mesma quantidade de vinagre.

Aplique a mistura e deixe agir por 30 minutos. Depois, esfregue os rejuntes levemente, retire a mistura com um pano molhado e, posteriormente, seque com um pano seco.

Limpeza pesada para o piso

Nem sempre a limpeza básica será suficiente para deixar seu piso bem limpo. Então, para uma limpeza mais pesada, faça a seguinte misturinha:

50g de sabão em pó;

2 litros de água;

50ml de detergente líquido neutro ou de coco.

Coloque todos esses ingredientes em um balde e misture bem até dissolver o sabão em pó por completo e incorporar o detergente. A aplicação é bem fácil, vá colocando pouco a pouco no piso e esfregando gentilmente com uma vassoura macia. Deixe a misturinha no piso por 15 minutos após esfregar e depois retire com água pura e um rodo e seque com um pano de tecido macio.

Descubra quais produtos evitar e o porquê

Por mais que seja um tipo de piso fácil de limpar, ele não aceita todos os produtos nas misturinhas para a limpeza. Isso porque, alguns produtos podem acabar estragando todo o revestimento do piso e não é uma tarefa fácil recuperá-lo. Então, caso você vá usar algum produto comprado e próprio para o seu tipo de piso, observe se ele possui os seguintes ingredientes em sua composição:

Soda cáustica;

Ácidos variados;

Cloro ativo ou água sanitária.

Esses produtos podem parecer ótimos aliados e às vezes são a única solução para deixar seu piso limpo e brilhante, mas o que pode acontecer é diminuir o tempo de vida útil do seu piso pela metade!

Viu como limpar piso de cerâmica pode ser mais simples do que você imagina? Então é hora de você escolher a sua misturinha favorita e começar a colocar a mão na massa para a faxina. Aproveite!