Como limpar porcelanato corretamente – Notícias Concursos

O porcelanato é um piso super versátil que é muito bem aceito quando colocado em diversos espaços da casa. Seja nos banheiros, cozinha ou sala, por exemplo, eles ficam lindos onde são colocados e dão um ar mais clean e, ao mesmo tempo, sofisticado ao seu espaço. Além, é claro, de outros benefícios como, por exemplo, deixar a casa mais fresca. Hoje, você vai aprender dicas incríveis de como limpar porcelanato corretamente. Veja como limpar e não erre mais na hora da faxina.

Saiba como limpar o seu porcelanato da maneira correta

Os porcelanatos são de estilos muito variáveis. Alguns são extremamente brancos e lisos, enquanto outros possuem estampas em relevo e antiaderência, podendo ser fosco ou brilhante também.

Muitas pessoas acham que, para fazer a limpeza do porcelanato, precisa de produtos caros e à base de ácidos ou água sanitária. O que elas não sabem, é que há a opção de limpeza do seu porcelanato e rejunte gastando pouco, usando o que você tem em casa e sem um esforço absurdo! Por isso, separamos para você três dicas, que são essenciais para o bom funcionamento da sua casa no quesito limpeza.

Limpando o rejunte corretamente

A primeira dica que vamos mostrar a você é: como deixar o seu rejunte desencardido.

Tirar o encardido dos rejuntes parece ser possível apenas quando você utiliza o cloro ou produtos à base dele. No entanto, tirar o encardido não requer muitos ingredientes e nem muito esforço. Você precisará de um balde e dos seguintes itens:

Detergente líquido;

Água;

Vinagre;

Álcool;

Vassoura;

Rodo e pano seco.

Para deixar o rejunte dos seus pisos mais uniforme, basta que você aplique primeiro o álcool e o vinagre (100ml de cada) misturado nos rejuntes. Após aplicar essa mistura, deixe agir por 15 minutos. Percorrido o tempo, você completará a limpeza com a água e o detergente líquido (que pode ser neutro ou de coco, preferencialmente transparente ou branco).

Em seguida, enxágue com água e passe o rodo para retirar o excesso. Retirado todo o excedente de água, o último passo é a secagem, que pode ser feita com um pano, preferencialmente macio, para não arranhar o seu porcelanato.

Limpeza rápida

A segunda dica é ótima para aquela limpeza emergencial. Nem sempre dá tempo de fazer aquela faxina na casa, por isso, se você precisa com urgência deixar os porcelanatos da sua casa limpos e não terá muito tempo para isso, faça essa receita e o passo a passo abaixo.

Coloque 50 ml de detergente líquido diluído em 5 litros de água. Essa mistura é para deixar em um balde e fazer a limpeza com um pano. Para isso, separe um pano de sua preferência, umedeça nesse balde com a misturinha, torça bastante e passe no porcelanato todo, com movimentos como se estivesse varrendo. Assim como na dica 1, finalize secando com um pano seco.

Limpeza pesada

A terceira dica é para o dia da faxina. Quando não tem mais o que ser feito e você precisa colocar “a casa abaixo” para fazer a limpeza, basta você fazer uma mistura com os ingredientes abaixo:

Sabão em pó;

Detergente líquido;

Água e álcool.

Em um balde com 5 litros de água, junte 50g de sabão em pó, uma colher de sopa de detergente líquido neutro e, por último, uma colher de sopa de álcool também.

Como essa limpeza é uma faxina daquelas mais pesadas, você deve colocar sobre o porcelanato e esfregar com uma vassoura macia. Deixe de molho a misturinha no chão por aproximadamente 30 minutos.

Depois do tempo passado, você precisará enxaguar o piso. Basta apenas jogar água até que todo o sabão seja eliminado. Finalize secando todo o seu chão.

Descubra quais produtos você precisa evitar ao lavar o seu porcelanato e o motivo

Alguns produtos prometem remover as impurezas mais profundas do seu piso, mas, o que você não imagina, é que eles podem degradar o seu porcelanato pouco a pouco, uma vez que esse tipo de piso tem uma capa que o reveste e pode se desfazer quando são usados produtos corrosivos.

Ou seja, eles corroem alguma superfície, como é o caso do bicarbonato de sódio, fermento químico, ácidos variados, produtos à base de sódio em geral e, por incrível que pareça, a água sanitária.

Sendo assim, fuja desses produtos até mesmo quando for comprar algumas novas opções para a limpeza do seu porcelanato. Verifique sempre do que aquele determinado produto é composto e, caso tenha um dos componentes acima, não compre. Conte sempre com esse artigo para relembrar como limpar de forma correta e segura!