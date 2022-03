Como microempreendedores individuais devem declarar Imposto de Renda?

A regra é a mesma para quem é MEI. Precisa fazer a declaração de Imposto de Renda, como pessoa física, quem teve recebimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76 – como MEI, salários, pensões e benefícios do INSS; as parcelas do auxílio não entram neste cálculo.

A renda do MEI não é igual ao lucro do seu negócio nem à receita bruta, porque parte da receita do MEI é isenta de Imposto de Renda e este percentual varia de acordo com o tipo de atividade do microempreendedor.