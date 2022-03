O Windows 7 foi a última versão do Windows que veio com jogos clássicos. Esses jogos foram removidos com o Windows 8, e os usuários do Windows ficaram bastante chateados com isso. Bem, a Microsoft ainda não incluiu os jogos clássicos no Windows, e parece que eles não vão voltar. No entanto, se você atualizou de […]

O post Como obter jogos do Windows 7 para Windows 10/11 apareceu primeiro em iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks