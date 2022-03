O tempo é com certeza uma das coisas mais valiosas das nossas vidas. Devemos pensar com cuidado no que gastamos o nosso tempo, afinal, ele não volta, não é mesmo? Então, quanto mais nós criarmos maneiras de aproveitar o tempo, melhor. Isso também inclui o tempo que gastamos em atividades como a limpeza da casa. Limpar a casa não é exatamente a melhor coisa do mundo, então o ideal é otimizar essa atividade. Então, acaba que com a rotina corrida da semana, o fim de semana é um dos poucos momentos em que podemos cuidar do nosso cantinho: limpando e organizando a casa. Pensando nisso, selecionamos algumas dicas incríveis, simples e práticas de como organizar a casa em apenas 1 hora. Veja a seguir.

Veja como organizar a casa em apenas 1 hora

Para saber exatamente como realizar essa tarefa de forma simples e possível acompanhe as nossas dicas para otimizar o seu trabalho.

Divida a faxina em pequenas atividades ao longo da semana

Afinal, como organizar a casa em apenas 1 hora? Acumular as tarefas para o fim de semana tende a tornar a sua faxina cansativa e longa, por isso, dividir a faxina em pequenas atividades ao longo da semana pode ser uma alternativa para tornar a sua faxina rápida e eficiente, além de manter a sua casa organizada.

As personal organizers, Ivana Portella e Priscila Sabóia, indicam que utilizar 15 minutos por dia para a limpeza e organização da casa já são suficientes para manter a sua casa limpa e organizada. Mas o que fazer nestes 15 minutos diários? Confira a lista:

Faça um cronograma de organização e defina quais cômodos serão limpos em cada dia;

Use um pano úmido para retirar o pó e passe o pano nos cômodos;

Ao acordar, arrume a cama;

Lave a louça após sujá-la;

Guarde as roupas limpas no guarda-roupas e coloque as roupas sujas para lavar.

Cada objeto em seu lugar

Definir o lugar que cada objeto vai ocupar em sua casa é uma forma de manter a sua casa organizada. Você pode usar o objeto e, após o uso, colocá-lo no lugar definido. Além disso, saber o lugar que cada objeto ocupa torna a sua faxina mais rápida e eficiente, pois você não precisará escolher um novo lugar para o objeto. Além disso, você saberá quanto tempo, em média, vai gastar para limpar e organizar cada cômodo.

Como limpar a casa de maneira rápida? Aprenda a desapegar e jogar fora

Ao longo do dia a dia, tendemos a acumular objetos que sequer usamos e eles ficam jogados pela casa, não é mesmo? Estes objetos acumulados pela casa podem dificultar a limpeza e a organização da sua casa, já que acumulam poeiras e transmitem uma sensação de bagunça ao ambiente.

Então, nossa dica é que você tire um tempo para organizar e separar os objetos que você usa e os que não usa e. Aí, a partir disso, guardar os objetos úteis em caixas organizadoras ou gavetas, definindo qual será o destino dos objetos inutilizados por você: doações, vendas ou descarte.

Adicione itens de organização em sua lista de compras

Essa é uma excelente dica para os que querem organizar a casa em apenas 1 hora. Os organizadores são uma excelente escolha para quem deseja organizar os objetos em sua casa, além de darem um ar organizado e limpo ao ambiente. Eles podem ser utilizados para guardar objetos pequenos, maquiagem, papéis, roupas e muito mais. Além disso, permitem que você saiba onde está cada objeto. Assim, sua faxina será rápida.

Outros truques e itens de organização também podem otimizar o seu tempo e espaço, dependendo do seu caso. Alguns exemplos são:

Separe os objetos de cozinha: usados no dia a dia e usados com menos frequência. Coloque os objetos usados com menos frequência na prateleira de cima;

Em sua gaveta de roupas íntimas, use uma divisória para separar os tipos de peças;

Caso o seu armário de cozinha seja alto, você pode colocar ganchos na sua parte mais alta para guardar algumas xícaras;

Guardar os alimentos em potes é uma opção bacana para economizar espaço e manter a organização.

Torne a tarefa agradável!

Fazer faxina não é a tarefa mais animadora do mundo, no entanto, manter a sua casa limpa e organizada é uma necessidade para cuidar da sua saúde e evitar problemas indesejados em seu lar. Sendo assim, procure criar um clima agradável para realizar a atividade, por exemplo: colocar uma música.

Como organizar a casa em apenas 1 hora? O segredo é manter a organização!

Como foi contado ao longo deste texto, o segredo para limpar a sua casa em apenas 1 hora é manter a organização no dia a dia, ou seja, não deixar que as tarefas se acumulem. Além disso, é importante estar focado nas suas tarefas, pois distrair-se com o celular pode fazer a sua faxina de 1 hora durar o dia todo.

Gostou das dicas de como organizar a casa em apenas 1 hora? Então, mãos à obra!